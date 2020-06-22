  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Trump bayrak yakanlara hapis cezası için harekete geçti

Amerikan bayrağının yakılması sonrası sert tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, bayrak yakan ya da saygısızlık yapanlara bir yıl hapis cezası verilmesini öngeren bir yasa istediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 04:20:00 -

ABD Başkanı Donald Trump "Black Lives Matter" hareketinin yaptıkları karşısında çileden çıktı.

Amerikan bayrağını ateşe veren ve ülkedeki önde gelen komutan ve siyasetçilerin heykellerine saldırı sonrası yeni bir yasa çıkaracağını açıkladı.

Tulsa mitinginde açıklamalarda bulunan Trump, ABD bayrağı yakanların bir yıl hücre hapsini isteyen bir yasa çıkarmak istediğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı