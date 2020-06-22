Trump bayrak yakanlara hapis cezası için harekete geçti
Amerikan bayrağının yakılması sonrası sert tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, bayrak yakan ya da saygısızlık yapanlara bir yıl hapis cezası verilmesini öngeren bir yasa istediğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump "Black Lives Matter" hareketinin yaptıkları karşısında çileden çıktı.
Amerikan bayrağını ateşe veren ve ülkedeki önde gelen komutan ve siyasetçilerin heykellerine saldırı sonrası yeni bir yasa çıkaracağını açıkladı.
Tulsa mitinginde açıklamalarda bulunan Trump, ABD bayrağı yakanların bir yıl hücre hapsini isteyen bir yasa çıkarmak istediğini söyledi.