0553 313 94 23

“Trump Başkan olmasa kelepçelenirdi!..” Ünlü aktör Trump'a bindirdi

Daha önce de ABD Başkanı Donald Trump hakkında sert sözler sarf eden dünyaca ünlü aktör Robert de Niro, Trump hakkındaki eleştirilerinin dozunu artırdı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 16:31
“Trump Başkan olmasa kelepçelenirdi!..” Ünlü aktör Trump'a bindirdi

 yeniakit.com.tr  Mueller Raporu’nda ABD Başkanı Donald Trump’ın suç işlediğini ispat sadedinde deliller bulunduğunu söyleyen dünyaca meşhur aktör Robert de Niro, Trump’a hücumlarını sürdürüyor. Diğer yandan bir senatör de mezkur rapor üzerinden Trump’a yüklendi.

Robert de Niro: “Hepimizin canını sıkabilir”

2016 Başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahalesi olup olmadığına dair soruşturma yürüten Robert Mueller’in çıkarım ve saptamalarından dolayı kamuoyunda “Mueller Raporu” olarak bilinen rapor, Amerikan Başkanı Trump ile alakalı ciddi ithamlara dayanak teşkil etti.

Bunlardan biri de sinema tarihinin en meşhur aktörleri arasında bulunan Robert de Niro oldu. De Niro, “Son günlerde 1.000’den fazla hem Cumhuriyetçi hem Demokrat başkanlar devrinde çalışmış eski federal savcı Amerikalıların Mueller raporunda esasen ne olduğunu anlamaları için bir bildiriyi imzaladı. Vardıkları netice hepimizin canını sıkabilir” sözlerini kullandı.

1000’den fazla savcı: “Trump’ın suç işlediğinin fazla fazla delili var”

Amerikan internet medyasından olan NowThis’in bir araya getirdiği videoda Robert de Niro sözü bundan sonra bizzat o eski savcılardan bazılarına bıraktı. Savcıların müşterek açıklaması ise şu şekilde oldu:

“Mueller raporunu dikkatli şekilde okuduk ve analiz ettik, kuvvetli şekilde inanıyoruz ki Başkan Trump’ı adaleti engellemek suçunu birçok kere işlemek ile suçlamak için yeterli delilden daha fazlası var. Deliller göstermektedir ki Başkan Trump Mueller soruşturması ve onu kuşatan diğer federal soruşturmaları durdurmaya, kısıtlamaya ve müdahale olmaya çalışmıştır.”

“Peki bunu nasıl yaptı? Delillerin gösterdiği şu: Başkan Trump Mueller’i kovmaya ve diğerlerini de bununla alakalı yalan söyleyip sahte delillerle ispat ettirtmeye uğraştı. Başkan Trump Mueller soruşturmasının ona veya onun seçim kampanyasına odaklanmamasını, soruşturmanın başında kimin bulunduğunu ve neye bakabilmelerine izin verileceğini kontrol altına alarak temin etmeye çalıştı. Ve şahidlerin de hukukun uygulanması ile işbirliği yapmasını önlemek için çabaladı.”

Hepsi raporun içinde. Kendiniz okumalısınız. Makul herhangi bir şüphenin ötesindedir ki, Başkan Trump’ın adaleti birçok kereler engellemek suçunu işlediğine bir jüriyi ikna etmek için fazlasıyla delil var. Ancak Adliye Vekaleti’nin, koltuğunda oturan bir başkanı bir suçla suçlamayı engelleyen uzun süreli bir politikası var. İşte bundan ötürüdür ki Mueller Trump’ın adalet engellediğini düşünüp düşünmediğine dair bir şey söylemedi.

“Başkan değil de siz veya biz olsak hapisle yüzleşirdik!.. Kelepçelenmiş olurdu!..”

“Ancak o Beyaz Saray’da olmasaydı, Başkan Trump ciddi cürümlerle suçlanırdı. Bu kapanmış bir dava bile değil. Siz veya biz Başkan Trump’ın yaptığını yapsaydık hapse girmekle yüzleşirdik. Ve kimse, başkan bile, hukukun üstünde olmamalıdır.”

Eski savcıların sözleri böyle aktarıldıktan sonra sözü tekrar Robert de Niro aldı ve “Mueller raporunun deyişiyle, ‘hiç kimse hukukun üstünde değildir’” ifadesini kullanarak nokta koydu.

Rapor üzerine açıklama yapan Senatör Elizabeth Warren da, “Şayet Trump başkan olmasaydı, kelepçelenmiş olurdu” dedi.

Türkiye’ye bilhassa son dönemde Papaz Brunson meselesi yüzünden “adalet” ve “insan hakları” gibi mefhumlarla laf yapan Trump ve Trump kafasının kendi ülkesinde düştüğü bu durum manidar bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 16:31
  1. Robert De Niro
  2. trump

YORUM YAZ

  • VAY BE BRVVAY BE BRV2 sa önce
    NE ZAMAN MAZLUMLAR ZALİMLER KADAR CESUR OLURSA. YILANIN BAŞI ABD DE BİLE DÜNYAYI YÖNETEN ADAMA İSTEDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİYORSUN. FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ BİR ÜLKEYİ DÜNYADA SÖZ SAHİBİ YAPIYOR İŞTE BÖYLE. TÜRKİYEDE İSTEDİĞİNİ SÖYLE HAİNSİN FETÖCÜSÜN PKKCISIN.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Hindistan donanmasının ihalesini Türk firması aldı
  1. Hindistan donanmasının ihalesini Türk..
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan..
  3. TDV'den Afganistan'daki 500 ihtiyaç..
  4. Almanya’da mülteci kampında isyan: 3..
  5. Trafik denetlemesindeki çocuk:..
  6. Aliağa’da protokol, bayramın ilk günü..
  7. KKTC Başbakanı Tatar’dan şehit..
  8. Eşeğinden düşüp 200 metrelik uçuruma..
  9. Fırat EDAŞ’tan “İşçilere mobbing”..
  10. Şenol Güneş: "Özbekistan maçı..
  11. A Milli Takım, Özbekistan maçı..
  12. Sinop’ta trafik kazası: 3 yaralı
  13. 4 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili 21..
  14. TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da
  15. Haluk Levent, lösemi hastası Bünyamin..
  16. Tünel girişinde kaza: 6 yaralı
  17. Komşusuna taş ve baltayla saldıran..
  18. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, trafik..
  19. Malatya'da trafik kazası: 6 yaralı
  20. Çorum’da yangın: alevler ev ve camiye..
  21. Lübnan'daki Suriyelilerin ülkelerine..
  22. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
  23. 43 ilin geçiş noktasında Ramazan..
  24. İzmir BüyükşehirBelediyesi 100 kadın..
  25. "Bakanlık olarak kazaları en aza..
  26. Hakurk'a "Pençe" harekatı
  27. Rusya'da 3 korkunç patlama! Olağanüstü..
  28. Dicle Nehri’nde balık tutan genç..
  29. Sınav sonrası kitapçıklar yerlerde
  30. Malatya’da kaza: 1 yaralı
Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

Günün Karikatürü

1 Haziran 2019
Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti