“Trump Başkan olmasa kelepçelenirdi!..” Ünlü aktör Trump'a bindirdi

yeniakit.com.tr Mueller Raporu’nda ABD Başkanı Donald Trump’ın suç işlediğini ispat sadedinde deliller bulunduğunu söyleyen dünyaca meşhur aktör Robert de Niro, Trump’a hücumlarını sürdürüyor. Diğer yandan bir senatör de mezkur rapor üzerinden Trump’a yüklendi.

Robert de Niro: “Hepimizin canını sıkabilir”

2016 Başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahalesi olup olmadığına dair soruşturma yürüten Robert Mueller’in çıkarım ve saptamalarından dolayı kamuoyunda “Mueller Raporu” olarak bilinen rapor, Amerikan Başkanı Trump ile alakalı ciddi ithamlara dayanak teşkil etti.

Bunlardan biri de sinema tarihinin en meşhur aktörleri arasında bulunan Robert de Niro oldu. De Niro, “Son günlerde 1.000’den fazla hem Cumhuriyetçi hem Demokrat başkanlar devrinde çalışmış eski federal savcı Amerikalıların Mueller raporunda esasen ne olduğunu anlamaları için bir bildiriyi imzaladı. Vardıkları netice hepimizin canını sıkabilir” sözlerini kullandı.

1000’den fazla savcı: “Trump’ın suç işlediğinin fazla fazla delili var”

Amerikan internet medyasından olan NowThis’in bir araya getirdiği videoda Robert de Niro sözü bundan sonra bizzat o eski savcılardan bazılarına bıraktı. Savcıların müşterek açıklaması ise şu şekilde oldu:

“Mueller raporunu dikkatli şekilde okuduk ve analiz ettik, kuvvetli şekilde inanıyoruz ki Başkan Trump’ı adaleti engellemek suçunu birçok kere işlemek ile suçlamak için yeterli delilden daha fazlası var. Deliller göstermektedir ki Başkan Trump Mueller soruşturması ve onu kuşatan diğer federal soruşturmaları durdurmaya, kısıtlamaya ve müdahale olmaya çalışmıştır.”

“Peki bunu nasıl yaptı? Delillerin gösterdiği şu: Başkan Trump Mueller’i kovmaya ve diğerlerini de bununla alakalı yalan söyleyip sahte delillerle ispat ettirtmeye uğraştı. Başkan Trump Mueller soruşturmasının ona veya onun seçim kampanyasına odaklanmamasını, soruşturmanın başında kimin bulunduğunu ve neye bakabilmelerine izin verileceğini kontrol altına alarak temin etmeye çalıştı. Ve şahidlerin de hukukun uygulanması ile işbirliği yapmasını önlemek için çabaladı.”

“Hepsi raporun içinde. Kendiniz okumalısınız. Makul herhangi bir şüphenin ötesindedir ki, Başkan Trump’ın adaleti birçok kereler engellemek suçunu işlediğine bir jüriyi ikna etmek için fazlasıyla delil var. Ancak Adliye Vekaleti’nin, koltuğunda oturan bir başkanı bir suçla suçlamayı engelleyen uzun süreli bir politikası var. İşte bundan ötürüdür ki Mueller Trump’ın adalet engellediğini düşünüp düşünmediğine dair bir şey söylemedi.

“Başkan değil de siz veya biz olsak hapisle yüzleşirdik!.. Kelepçelenmiş olurdu!..”

“Ancak o Beyaz Saray’da olmasaydı, Başkan Trump ciddi cürümlerle suçlanırdı. Bu kapanmış bir dava bile değil. Siz veya biz Başkan Trump’ın yaptığını yapsaydık hapse girmekle yüzleşirdik. Ve kimse, başkan bile, hukukun üstünde olmamalıdır.”

Eski savcıların sözleri böyle aktarıldıktan sonra sözü tekrar Robert de Niro aldı ve “Mueller raporunun deyişiyle, ‘hiç kimse hukukun üstünde değildir’” ifadesini kullanarak nokta koydu.

Rapor üzerine açıklama yapan Senatör Elizabeth Warren da, “Şayet Trump başkan olmasaydı, kelepçelenmiş olurdu” dedi.

Türkiye’ye bilhassa son dönemde Papaz Brunson meselesi yüzünden “adalet” ve “insan hakları” gibi mefhumlarla laf yapan Trump ve Trump kafasının kendi ülkesinde düştüğü bu durum manidar bulundu.