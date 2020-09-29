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Aktüel Trump, Barrett'in Yüksek Mahkeme yargıçlığı adaylığını Senatoya sundu
Aktüel

Trump, Barrett'in Yüksek Mahkeme yargıçlığı adaylığını Senatoya sundu

Yeniakit Publisher
2020-09-29 23:25:36 -
Trump, Barrett'in Yüksek Mahkeme yargıçlığı adaylığını Senatoya sundu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, 7'nci Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıcı Amy Coney Barrett'in ABD Yüksek Mahkemesi yargıcı adaylığını Senatoya sundu.

Trump, Beyaz Saray'da geçen cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Mahkeme Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un yerine aday olarak duyurduğu Barrett için resmi adımı bugün attı.

Beyaz Saray Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Amy Coney Barrett'in resmi adaylığının bugün Senatoya gönderildiği belirtildi.

Barrett'in göreve kabulü için ilk oturumun 13 Ekim'de yapılması bekleniyor. Yargıç Barrett, Senatoda onaylanmasının ardından ömür boyu sürecek görevine başlayacak.

- Ginsburg'un ölümünün ardından yaşanan yargıç tartışmaları

Uzun süredir kanserle mücadele eden Ruth Bader Ginsburg, ocak ayında geçirdiği ameliyat sonrasında evinde tedavi görmeye başlamış, ancak geçen hafta hayatını kaybetmişti.

Dönemin Demokrat ABD Başkanı Bill Clinton tarafından 1993 yılında Yüksek Mahkemeye atanan Ginsburg, liberal görüşleriyle tanınıyordu.

Cumhuriyetçi Parti Ruth Bader Ginsburg'un yerine bir an önce yeni bir adayın belirlenmesini isterken, Demokratlar ise yargıç atamasının seçimlerden önce yapılmaması gerektiğini savunuyor.

Atama için gelecek yılın beklenmesi gerektiğini savunan Demokratlar, Cumhuriyetçilerin 2016'da hayatını kaybeden Yüksek Mahkeme Yargıcı Antonin Scalia'nın yerine eski Başkan Barack Obama tarafından belirlenen adaya karşı çıktıklarını hatırlatmıştı.

ABD'de Yüksek Mahkeme yargıçları Başkan tarafından belirleniyor ve Senato onayının ardından ömür boyu sürecek görevine başlıyor.

- Amy Coney Barrett kimdir?

Louisiana eyaletine bağlı New Orleans kentinde 1972'de, 7 çocuklu ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Barrett, liseyi bitirene kadar burada yaşadı.

Tennessee eyaletindeki Rhodes College'da İngiliz edebiyatı bölümünü bitiren Amy Coney Barrett, tam burslu olarak kazandığı Notre Dame Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1997'de birincilikle bitirdi.

Akademik ve hukuk alanında birçok görevde bulunan evli ve 7 çocuk sahibi Barrett, 8 Mayıs 2017'de Başkan Trump tarafından 7'nci Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıçlığı görevine aday gösterildi. 31 Ekim 2017'de Senatonun onayını alan Amy Coney Barrett, o tarihten itibaren görevini sürdürüyor.

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