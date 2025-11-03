Trump azgın İsrail’i görmedi! "Hamas uslu durmazsa ortadan kaldırılacak" dedi.

Trump’tan Hamas’a uyarı

Gazze’de sağlanan ateşkes hakkında da konuşan Trump, ateşkesin "kırılgan değil, çok sağlam olduğunu" vurguladı. Konu ateşkese geldiğinde herkesin Hamas’tan söz ettiğini hatırlatan Trump, "Hamas uslu durmazsa hemen ortadan kaldırılabilir. Bunu biliyorlar. Uslu durmazlarsa hemen ortadan kaldırılacaklar" dedi. Trump, "Hamas'ın silahsızlanmasını nasıl sağlayacaksınız?" şeklindeki soruya da, "Eğer onların silahsızlanmasını istersem, bunu çok hızlı bir şekilde sağlarım" yanıtını verdi.

"Nükleer güce sahip bir iran olsaydı, ateşkes yapılamazdı"

"İsrail Devlet Başkanı Netanyahu'yu Filistin devletini tanımaya zorlayabilir misiniz?" sorusuna kesin bir yanıt vermekten kaçınan Trump, "Onu bazı konularda zorladım. Yaptığı bazı şeylerden hoşlanmadım ve bu konuda ne yaptığımı gördünüz. Ayrıca durdum. Biliyorsunuz, İran'ı yerle bir ettik (nükleer tesislerini) ve sonra durma zamanı geldi ve durduk" ifadelerini kullandı. İki devletli çözümün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmediğini aktaran Trump, "Bu, İsrail'e, diğerlerine ve bana bağlı. Ama bakın, asıl mesele şu ki, nükleer güce sahip bir İran olsaydı hiçbir anlaşma (ateşkes) yapamazdınız. Ve esasen nükleer bir İran'ınız vardı. Ve ben onları yerle bir ettim" dedi.