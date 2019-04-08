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Seçim 2019 Sayfası

Trump ayrılığı açıkladı!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen'in görevinden ayrılacağını açıkladı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 07:03
Trump ayrılığı açıkladı!

ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen ile Beyaz Saray'da görüştükten sonra Twitter hesabından  açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen görevinden ayrılacak  ve kendisine hizmetleri için teşekkür etmek istiyorum." paylaşımında bulundu.

Trump ayrıca, "Mevcut ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Müdürü Kevin  McAleenan'ın İç Güvelik Bakan Vekili olarak atandığını duyurmaktan memnuniyet  duyarım. Kevin'e iyi iş çıkaracağı konusunda güveniyorum." ifadesini kullandı.

Amerikan medyasında yer alan iddialara göre, Trump, Nielsen'in Orta  Amerika ülkelerinden gelen göçmenlere sığınma başvurusu yapmalarına izin vermeye  devam etmesi konusunda rahatsızdı.

Ayrıca, Nielsen'in Beyaz Saray'a istifa etmek üzere gitmediği iddia  edilirken Bakanın Beyaz Saray'a Göç ve Gümrük İdaresinin başına yapılan atamalar  ve bu birimde yapılan bazı önemli görev değişikliklerini Trump'la görüşmek için  gittiği öne sürüldü.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 07:03
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