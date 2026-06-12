  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD-İRAN barışında Erdoğan imzası İran'dan ABD'ye net mesaj: Kırmızı çizgilerimizden taviz vermeyiz Kemal Kılıçdaroğlu kapıyı gösterdi! İşte CHP'de ihraç edilecek belediye başkanları İran’dan ABD’ye "kırmızı çizgi" uyarısı! 12 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi 12 Haziran 1659: Şürünbülâlî'nin vefatı (Hanefi Fakihi) İran Hürmüz Boğazı’na giren tankerin geçişi engellendi Rum oyunu devrede! Sınırda alarm verildi Katil Netanyahu, Trump'ı tebrik etti! Murat Ülker yazdı: Londra’da strateji, duvarlarda İstanbul’un sanat hali
Dünya Trump aylar önce sinyalini vermişti: ABD’den sinsi NATO planı
Dünya

Trump aylar önce sinyalini vermişti: ABD’den sinsi NATO planı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Trump aylar önce sinyalini vermişti: ABD’den sinsi NATO planı

New York Times gazetesi, ABD yönetiminin NATO’nun Avrupa’daki operasyonları için tahsis ettiği uçak ve savaş gemisi sayısını önemli ölçüde azaltmayı planladığını açıkladı. Plana göre F-16 ve F-15E savaş uçaklarının sayısı 150’den 100’e, deniz keşif uçaklarının sayısının 26’dan 15’e düşürülecek. Ayrıca Avrupa’ya tahsis edilen 8 adet havadan yakıt ikmal tankeri de geri çekilecek.

New York Times’ın iki üst düzey Avrupalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD’de Başkan Donald Trump yönetimi, NATO’nun Avrupa’daki operasyonlarında kullanılan uçak ve savaş gemisi sayısında büyük bir kesinti planlıyor. Haberde ABD’nin planının F-16 ve F-15E savaş uçaklarının sayısının yaklaşık 150’den 100’e indirilmesi, deniz keşif uçaklarının sayısının 26’dan 15’e düşürülmesini ve daha önce Avrupa’ya tahsis edilen 8 adet havadan yakıt ikmal tankerinin tamamının geri çekilmesini içerdiği ifade edildi. Bu kararın NATO’nun uzun menzilli saldırılar düzenleme ve gözetleme yapma kabiliyetini sınırlayacağı belirtildi. Planın ayrıca NATO misyonlarını desteklemek üzere konuşlandırılacak deniz keşif uçaklarının sayısının da azaltılmasını içerdiği kaydedildi.

TRUMP DAHA ÖNCE SİNYAL VERMİŞTİ

Habere göre ABD’ye ait havadan yakıt ikmal uçakları da artık Avrupa’daki ittifak operasyonlarında kullanılmayacak. Bir uçak gemisi, bir denizaltı, birkaç savaş gemisi ve ABD bombardıman uçağı filosunun bir kısmı da diğer bölgelerde yeniden görevlendirilecek. Haberle ilgili NATO ve ABD Savunma Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa hükümetlerini ordularına yeterince yatırım yapmamakla ve ABD korumasına aşırı derecede bağımlı olmakla defalarca eleştirmiş, hem Avrupa hem de Asya müttefiklerine savunma harcamalarını gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) yüzde 3.5’ine çıkarma çağrısında bulunmuştu.

Şeytanlar birbirine düştü! Trump’ın yardımcısı dostu İsrail’i sattı
Şeytanlar birbirine düştü! Trump’ın yardımcısı dostu İsrail’i sattı

Gündem

Şeytanlar birbirine düştü! Trump’ın yardımcısı dostu İsrail’i sattı

İran'la anlaşmayı duyuran Trump: Müzakerelerde Erdoğan gerçekten harikaydı
İran'la anlaşmayı duyuran Trump: Müzakerelerde Erdoğan gerçekten harikaydı

Dünya

İran'la anlaşmayı duyuran Trump: Müzakerelerde Erdoğan gerçekten harikaydı

Katil Netanyahu, Trump'ı tebrik etti!
Katil Netanyahu, Trump'ı tebrik etti!

Dünya

Katil Netanyahu, Trump'ı tebrik etti!

Bahreyn Kralı ile Trump’tan İran diplomasisi görüşmesi
Bahreyn Kralı ile Trump’tan İran diplomasisi görüşmesi

Dünya

Bahreyn Kralı ile Trump’tan İran diplomasisi görüşmesi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23