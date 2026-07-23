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Gündem Trump, Anıtkabir'i ziyaret etmemişti ABD’li generalden laiklere bir parmak bal
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Trump, Anıtkabir'i ziyaret etmemişti ABD’li generalden laiklere bir parmak bal

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Trump, Anıtkabir'i ziyaret etmemişti ABD’li generalden laiklere bir parmak bal

NATO zirvesi için Ankara’ya gelen Trump ve diğer liderler Anıtkabir’i ziyaret etmedikleri için laiklerden tepki almıştı. Bugün Ankara’da bulunan ABD’li Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine Anıtkabir’i ziyaret ederek laiklerin ağzına bir parmak bal çaldı.

NATO zirvesi için Ankara’ya gelen Trump ve diğer liderler Anıtkabir’i ziyaret etmedikleri için laiklerden tepki almıştı. Bugün Ankara’da bulunan ABD’li Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine Anıtkabir’i ziyaret ederek laiklerin ağzına bir parmak bal çaldı.

NATO Zirvesi için Ankara'yı ziyaret eden ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, Anıtkabir'i ziyaret etti. Orgeneral Dan Caine Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunan Dan Caine ve beraberindeki heyet Anıtkabir önünde fotoğraf çekildi. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Caine, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

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