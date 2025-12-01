  • İSTANBUL
Dünya

Trump ağzındaki baklayı çıkardı: Maduro iddiası doğru çıktı!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Trump ağzındaki baklayı çıkardı: Maduro iddiası doğru çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştüğünü doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Air Force One uçağında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Trump, “İyi ya da kötü geçtiğini söyleyemem. Sadece bir telefon görüşmesiydi” dedi. Trump, görüşmenin içeriği ile ilgili ayrıntı paylaşmadı.

