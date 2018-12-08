Trump açıkladı: Genelkurmay başkan adayım...

Associated Press (AP) haber ajansının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın önümüzdeki yıl ekim ayında görev süresi dolacak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'un yerine mevcut Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mark Milley'i bu göreve getireceği iddia edildi.

Trump'ın bu kararını yarın Kara Kuvvetleri ile Deniz Kuvvetleri arasında Philedelphia'da oynanacak Amerikan Futbolu maçında duyuracağı ifade edildi.

Trump gün içinde maç sırasında Genelkurmay'da görev değişimine ilişkin bir duyuru yapacağını söylemişti.

"Pentagon'a sürpriz oldu"

Genelkurmay Başkan adayının gelecek yılın ortalarına doğru açıklanması beklenirken, Trump'ın bunu hemen duyuracağına yönelik haberler ABD Savunma Bakanlığında sürprizle karşılandı. Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Albay Patrick Ryder, gün içinde AA muhabirinin bu konudaki sorularına "Bizim elimizde duyurabileceğimiz bir şey yok, Beyaz Saray'a sorun."cevabını verdi