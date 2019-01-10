Trump açıkça tehdit etti! 'Eğer onaylamazsanız...'

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre üyelerine Meksika sınırında güvenliğin sağlanması için bütçe içeren tasarıyı kabul etmeleri çağrısında bulundu. Beyaz Saray'da konuşan Trump, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler'in krizi çözmek için birlikte çalışamaması durumunda başka şekilde davranabileceğinin mesajını verdi.

'Eğer anlaşamazsak...'

Trump, Kongre ile anlaşmanın mümkün olduğunu düşündüğü için Oval Ofis'ten halka hitabı sırasında ulusal acil durum ilan etmediğini söyledi. "Anlaşmaya varabileceğimizi düşünüyorum ama anlaşamazsak istersem ulusal acil durum ilan etme hakkına sahibim" diye konuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da ulusal acil durum ilanının hala bir seçenek olarak masada olduğunu söylemişti. Fox News’a konuşan Beyaz Saray sözcüsü Trump’ın bu seçeneği hala değerlendirdiğini belirtmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de, Demokratlar sınır güvenliği konusunda Cumhuriyetçiler'le birlikte çalışana kadar yönetimin duruşunda kararlı olduğunu söyledi. Fox News sunucularından Sean Hannity'nin radyo programına katılan Pence "Başkan Trump, ben ve tüm ekibimiz Demokratlar masaya gelip sınır güvenliğinin sağlanması ve duvarın örülmesi konusunda bizimle çalışarak Amerikan halkı için doğru olan şeyi yapana kadar kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz" dedi.

Krizde 19'uncu güne girildi

ABD’de hükümetin kapanması krizinde 19. güne girilirken, Trump dün Oval Ofis’ten yaptığı ve yaklaşık 9 dakika süren konuşmasında sınıra Kongre onayına gerek kalmadan duvar örülmesi amacıyla ulusal acil durum seçeneğini devreye sokma konusunda bir açıklama yapmamıştı.

Trump dünkü konuşmasında ABD’ye gelen yasadışı göçmenlerin işlediğini iddia ettiği cinayetlere atıfta bulunarak “Kongre’nin işini yapması için daha ne kadar Amerikan kanı dökülmeli?” diye sordu.

Trump’ın konuşmasının ardından cevap haklarını kullanan Senato’nun Demokrat azınlık lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Trump’ın ardından ABD halkına hitap etti. Schumer, Başkan Trump’ı “Oval Ofis’i yapay bir kriz yaratmak, korkuyu körüklemek amacıyla kullanmak ve yönetim içindeki çalkantıdan dikkatleri başka yöne çekmeye çalışmakla” suçladı.

Başkan Trump Senato'daki Cumhuhriyetçilerle görüşmesinin ardından hükümetin kapanması krizini aşmak üzere her iki partiden Kongre liderleriyle Beyaz Saray'da yeniden biraraya gelecek. ABD Başkanı Perşembe günü de Meksika sınırındaki bir bölgeyi ziyaret edecek.