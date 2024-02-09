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Dünya Trump, açık ara farkla kazandı!
Dünya

Trump, açık ara farkla kazandı!

Yeniakit Publisher
2024-02-09 19:42:00 -
Trump, açık ara farkla kazandı!

ABD’de kasım ayında yapılacak seçimle ilgili ön seçim süreci devam ediyor. Eski başkan Donald Trump, Cumhuriyetçilerin düzenlediği ön seçimi açık ara farkla kazandı.

ABD’de kasım ayında yapılacak seçimle ilgili ön seçim süreci devam ediyor. Eski başkan Donald Trump, Cumhuriyetçilerin düzenlediği ön seçimi açık ara farkla kazandı.

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan aday adayı, eski ABD Başkanı Donald Trump, Nevada eyaletinde Cumhuriyetçi Parti'nin düzenlediği ön seçimlerde açık ara farkla galip geldi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için ön seçim süreci devam ederken, Nevada'da Cumhuriyetçi Parti'nin, parti toplantısı formatında yapılan ve "caucus" denilen ön seçimleri gerçekleştirildi.

Nevada'da eyalet yönetiminin 2 gün önceki ön seçimlerine katılmayan Cumhuriyetçilerin en güçlü adayı Trump, partinin düzenlediği ikinci ön seçimlere katıldı.

Asıl delegelerin dağıtıldığı dünkü ön seçimlerde, katılımcıların yüzde 90'ından fazlasının desteğini alan Trump, rahat galibiyetinin ardından Las Vegas'ta zafer konuşması yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Trump, Nevada'daki parti ön seçiminde, en büyük rakibi Nikki Haley'nin katılmaması nedeniyle tek güçlü adaydı.

İLK DEFA İKİ ÖN SEÇİM YAPILDI

Nevada'da, 2021'deki yasa değişikliğinin ardından ilk kez bu başkanlık seçimi sürecinde, biri eyalet yönetiminin, diğeri de Cumhuriyetçi Partinin düzenleyeceği 2 ön seçim yapıldı.

2024 başkanlık yarışında eyalet yönetiminin düzenlediği ön seçimlere Trump katılmamıştı. Ancak Trump destekçileri, Haley'yi protesto etmek amacıyla sandığa giderek yüzde 60 düzeyinde "adayların hiçbiri" seçeneğine oy vermişti.

Böylece ön seçimlerde sadece yüzde 30 civarında oy alan Cumhuriyetçi Parti'nin aday adaylarından Haley, dolaylı olarak Trump'a mağlup olmuştu.

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