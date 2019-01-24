Trump, ABD'yi Twitter üzerinden yönetiyor

Altınbaş Üniversitesi "Çarşamba Buluşmaları" kapsamında düzenlenen "ABD Dış Politikası ve Trump'ın Siyasi Geleceği" panelinde konuşan Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, şu anda yürütülen ABD politikalarının ABD dizilerinden bir farkı olmadığını söyledi.

Trump'ın Twitter üzerinden günlük politikalar ürettiğini vurgulayan Erhan, ''Aklına eseni twitter üzerinden açıklıyor, kendisi ile çelişen herkesi kovuyor, ardından sosyal medyada 'ahmaktı'' gibi ifadeler kullanıyor. Bir yıl önce görevden aldığı isimlerin yerine yeni isimler bile atamamış durumda..." dedi.

Trump'ın Suriye'den çekilme kararının da bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Erhan, ''Kimse Trump'ın Suriye'den çekilmesini talep etmedi. Kendisi twitter'da çekilme kararını açıkladı." diye konuştu.

Hiç kimsenin, ABD'nin Suriye'den çekilmesini beklemediği, talep etmediği bir süreçte Trump'ın ''çekiliyoruz'' kararı aldığını hatırlatan Erhan, ''Trump'ın çekilme kararını duyan ABD generali 'Bu kararı duyunca mideme sanki yumruk yedim' diyor. General neden bu kadar endişelendi diye sormak lazım. Çünkü ABD ordusu bu operasyonları paralı askerlerle yürütüyor. İhale usulu çalışıyor. Suriye'de kaç tane Amerikalı asker var veya Irak'ta? İhale almış bir takım özel Amerikan firmaları var, burada bir takım ilişkiler söz konusu. Amerikan Genelkurmayı bir ihale açıyor, firmalar giriyor, dünyanın sağından solundan Afrika'dan, Fiji’den insanları topluyorlar ve bunları Amerikan ordusu içine sokuyorlar ve bunlar para kazanıyorlar.

Trump günlük yaşıyor, günlük politika üretiyor. İleriye yönelik bir projesi yok. Gerçek bir projesi varsa o da Orta Doğu'da İsrail'in de arzu ettiği bir Kürt devleti kurmak. Amerikan halkının Suriye'ye dair bir bilgisi olmadığı gibi, Suriye'de ABD halkına bir faydası da yok. İsrail'i orada koruyacak bir Kürt devleti... Türkiye'nin, Zeytin Dalı Hareketi ile bölgeyi temizlediği bir süreçte çekilme kararı alındı. Türkiye, ABD'den çekilmesini değil, bölgenin terör unsurlarından arındırılması konusunda kendisiyle birlikte hareket etmesini istemişti.''

'Gerçek bir insan mi yoksa bir Walt Disney karakteri mi tartışma konusu'

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kasım Han da Trump'ın "ergen refleksleri" gösterdiğini ifade ederek şöyle konuştu:

''Trump gerçek bir insan mi yoksa bir Walt Disney karakteri mi tartışma konusu. Tartışılmayacak olan oldukça ergen refleksleri sergilemesi ama ciddiye alınmayacak bir adam olduğunu söylemek mümkün değil. Sonuçta bahsettiğimiz kişi ABD Başkanı ve ABD sistemi içerisinde iç siyasetle ilgili konularda uluslararası meseleler gibi teknik konularda güçler ayırımı sistemi işliyor olabilir ama dış politikada Trump'ın elinin biraz daha güçlü olduğunu görüyoruz. Bu noktada hemen insanın aklına Kudüs kararı geliyor. Sistem aslında ağırlıklı olarak bu karara karşı olduğu halde, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu dışında kimin faydasına olduğu belli olmayan bir karar aldı ve Kudüs'ü Tel Aviv'e taşıdı.''

'Bir çizgi film kahramanında görebileceğimiz davranışlar sergiliyor'

Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gültekin Yıldız ise Trump'ın, Türkiye, NATO ve PYD'ye yaklaşımının birbirine paralel olduğunu belirtti.

Trump ile ilgili, ''Her ne kadar zaman zaman sert çıkışlarda, tartışmalarda bulunsa da, gerçek ötesi, plastik bir kahraman gibi'' ifadesini kullanan Yıldız, şöyle konuştu:

"Bir çizgi film kahramanında görebileceğimiz davranışlar sergiliyor. Ama iki yıl içinde öğrendik ki, hayır, gerçek bir figür ve bunu ciddiye almak gerekiyor. Ama dediğim gibi Türkiye'de biz hala resmi söylemler üzerinden konuşurken ABD'nin o klasik NATO ittifakı içindeki büyük ortak olmak, geçmişte sorunlar yaşamış olsak da Türkiye'nin ciddi bir ortağıydı. Dolayısıyla bu müttefiklik kapsamında, Türkiye'nin hayati düşmanı olarak gördüğü terörist unsurlarla işbirliği yapmaması, Türkiye'ye belli teminatlar vermesini bekliyoruz. Ama bence artık bundan sonraki Türk-Amerikan askeri ilişkilerinde daha kısa vadeli, daha başkanı ikna etmeye yönelik, onunla belki birebir ilişki üzerinden bazı meseleleri halletmeye yönelik bir tavır almak gerekiyor ki bu yönde de bir gelişme olduğunu görüyoruz. Bundan sonra ABD'den beklediğimiz Suriye'de düşmanı besleme, lojistik destek verme... Çünkü iki müttefik arasında kabul edilemeyecek bir durum.''