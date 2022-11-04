Trump, 2024 seçimlerinde ‘çok büyük olasılıkla...’

BBC'ye göre Trump, Iowa eyaletinin Seo kentinde düzenlediği bir mitingde 2024'te ‘çok büyük olasılıkla tekrar aday olacağını’ söyledi.

Trump, önümüzdeki hafta yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçi adaylar için kampanya yürütürken, beş gün içinde düzenlenmesi planlana dört mitingin ilkinde konuştu.

Trump seçim çalışmalarını sürdürürken, ABD Başkanı Joe Biden’da ara seçimlere yönelik sahada faaliyetlerine devam ediyor.

ABD Kongresi ve kilit eyaletlerde güç dengesini belirleyecek seçimler, iki yıl sonra yapılacak başkanlık seçimlerinden önce ABD siyasi manzarasını şekillendirecek.

Trump dün akşam hile nedeniyle 2020 seçimlerini kaybettiği iddiasını yineledi.

Trump açıklamasında, “İki kez yarıştım, iki kez kazandım. İkincisinde birinciden çok daha iyi yaptım ve 2020'de 2016'ya kıyasla milyonlarca oy aldım. Ülkemiz tarihindeki herhangi bir başkandan daha fazla oy aldım” ifadelerini kullandı.

Trump, “Şimdi ülkemizi daha başarılı, güvenli ve mükemmel kılmak için muhtemelen yeniden yapacağım… Çok yakında, hazırlanın” şeklinde konuştu.

Trump 2020 yılında yapılan seçimlerde toplam 72 milyon oy aldı. Rakibi Biden ise 81 milyon ile ülkenin yeni başkanı seçildi.

New Mexico ve California'da seçim çalışmaları yürüten Biden'ın dün 2024'teki olası seçim kampanyasını planlamak için üst düzey danışmanlarla bir araya geldiği bildirildi.