TRT'nin tarih dizisi "Mevlana"nın oyuncu kadrosu belli oldu

Bülent İnal’ın Mevlana karakterini oynayacağı dizide; Kaan Yıldırım, Ahu Türkpençe, İlker Aksum, Ushan Çakır, Levent Can, Devrim Özkan, Burç Kümbetlioğlu, Mert Turak, Erdal Yıldız ve Yusuf Çim gibi dikkat çeken isimler bir araya geldi.

13. yüzyılda geçen hikaye için etkileyici bir set ortamı oluşturuldu. Selçuklu mimarisine uygun şekilde birçok yapı hazırlandı. Özellikle esnafların yer alacağı bu yapılar için büyük bir emek harcandı. Oyuncu kadrosuna da yeni isimler katılmaya devam ediyor.

60’ar dakikadan oluşan toplam 30 bölüm olarak planlanan Mevlana dizisinde İdris karakteri için Turgay Aydın ile anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.

9. bölümde hikaye katılması beklenen Şems karakteri için ise bir süredir arayışlar devam ediyor. Diziye 6. bölümde katılması beklenen Gürce Hatun karakteri için de arayışların sürdüğü gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Dizide bu isimlerin yanı sıra Mert Karabulut, Can Nergis, Semra Dinçer, Baki Davrak, Burak Can, Gizem Aydın, Muhammet Emre Kaya, Musa Evren, Betigül Ceylan ve Haluk Piyes gibi isimler de bulunuyor.