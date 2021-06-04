TRT'nin sevilen dizisi yapılan final ile üzdü! "Unutmasınlar, olur mu?"
Veda vakti geldi... Payitaht Abdülhamid dizisinin finaliyle sevenlerini üzdü.
Başrollerinde Bülent İnal, Vildan Atasever, Hakan Boyav ve Bahadır Yenişehiroğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı Payitaht Abdülhamid dizisi final bölümüyle ekranlara geldi.
Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı 2. Abdülhamid'i Bülent İnal'ın rol aldığı dizinin final bölümünde duygu dolu anlar yaşandı.
5 sezondur ekranlardaki macerasını tam gaz sürdüren Payitaht Abdülhamid dizisinin vedası izleyicisini üzdü.
Sosyal medyayı salladı
Vatandaşları hüzne boğan sahnelerin yer aldığı Payitaht Abdülhamid, sosyal medyayı salladı.
İşte vatandaşların o paylaşımları: