TRT’nin “Mavera” Dizisi Kazakistan’da İzleyiciyle Buluşacak

Birbirinden iddialı yapımlara imza atarak izlenme rekorları kıran TRT 1, Hâce AhmedYesevi’nin destansı hikayesini konu edindiği“Mavera” dizisi 19 Nisan’dan itibaren Qazaqstan TV’de izleyiciyle buluşacak. Yayınlandığı günden itibaren Türkiye’de izleyici tarafından sevilerek izlenen dizi, Kazakistan’da da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

“Mavera” dizisinin Kazakistan’da yayınlanma kararı ise; Kazakistan Enformasyon ve Sosyal Kalkınma Bakanı Aida Balaeva'nıngeçtiğimiz günlerde Türkiye’ye yaptığıziyaretinde TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ile görüşme sırasında alındı.

Tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi “Mavera”, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen HaceAhmedYesevi’nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat’ta verdiği dirlik ve beraberliğin mücadelesini ekranlara taşıyor.Dizide, Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel, Korel Cezayirli ve Zara gibi ünlü isimler yer alıyor.