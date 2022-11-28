TRT'nin dev projesi geliyor! İlk tanıtımı yapıldı...

Farklı hikayesi, prodüksiyon gücü ve muhteşem oyuncu kadrosuyla TRT 1 ekranlarında yeni sezonun en iddialı yapımı olacak ‘Al Sancak’ dizisinin ilk tanıtımı nefesleri kesti. Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada büyük yankı uyandıran ‘Al Sancak’ kısa sürede yüz binlerce izlenirken binlerce yorum ve yoğun övgü aldı.

Türk televizyon tarihinin en iddialı projesi olmaya aday ‘Al Sancak’ dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Al Sancak dizisinin tanıtımında yer alan büyük prodüksiyon, aksiyon ve duygu yüklü sahneler sosyal medyada çok konuşuldu.

Dizinin başrol oyuncusu Uğur Güneş’in “Birileri var… Yaşatmak için yaşayan, toprağı vatan eden birileri… Birileri var şehadet için düşmana meydan okuyan korkusuzca ileriye atılan birileri... Vatanı namusu bilen, biri giderse biri gelir diyen, azgın dalgaları dize getiren birileri var… Bayrağa kanını veren, cennete evvelce giden nice gizli kahramanlar var… Ülkesinin geleceğini düşünen, yılmadan yıkılmadan gece gündüz savaşanlar var… Birileri var barışın güvercini, savaşınsa kartalı olan birileri var… Birileri var mazluma merhamet eden, bozuk dünya düzenine adalet getiren birileri var“ sözleri ise sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı.

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Dünyada başlayan kaos çağı, tüm ülkelerin güvenlik politikalarını gözden geçirmesine neden olur. Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasıyla sınır güvenliğinin sınırın çok ötesinde başladığı yeni bir döneme girilir.

Değişen şartlara uygun stratejiler geliştiren TSK, özel kuvvetler bünyesinde, yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlar icra eden seçkin timler oluşturur. Bu timlerden biri de Al Sancak Timi’dir.

Yönetmenliğini Can Emre’nin yaptığı, senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan’ın kaleme aldığı ‘Al Sancak’ın başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan üstlenirken dizinin kadrosunda ayrıca İdris Nebi Taşkan ve Ahmet Yenilmez gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sezonun en iddialı ve merakla beklenen ‘Al Sancak’ dizisi çok yakında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Al Sancak İlk Tanıtım: https://www.youtube.com/watch?v=MjSHstkPyXg

Al Sancak İlk Tanıtım Fotoğrafları: https://we.tl/t-zHCzSNGmW9