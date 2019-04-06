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Seçim 2019 Sayfası

TRT'nin canlı yayın başvurusuna YSK'dan cevap geldi!

TRT'den, sayımı devam eden İstanbul ve Ankara'daki sandıklardan canlı yayın için YSK'ya başvuru yapıldı. YSK ise başvuruya cevaben, canlı yayına izin vermediğini belirterek, haber için görüntü alınabileceğini duyurdu.

06 Nisan 2019 Cumartesi 21:55
TRT'nin canlı yayın başvurusuna YSK'dan cevap geldi!

TRT Genel Müdür Vekili Erkan Durdu imzasıyla İstanbul ve Ankara'daki sandıklardan canlı yayın yapılması için YSK'ya başvuru yapıldı. 

"Asılsız iddialar ve dedikodularla bilgi kirliliğine sebep olunuyor"

31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından, bazı il ve ilçelerde ortaya çıkan sonuçlara, siyasi partilerce yapılan itiraz sürecinin kamuoyunun gündemini oluşturduğu belirtilen başvuruda, "Söz konusu itirazlar neticesinde il ve ilçe seçim kurullarınca yürütülen oy sayım işlemleriyle ilgili olarak çeşitli mecralarda birtakım asılsız iddia ve dedikodularla bilgi kirliliği yaratılmakta ve kamuoyu yanıltılmaktadır." ifadesine yer verildi.

"TV kanallarımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlayalım"

Başvuruda, şunlara değinildi:

"Kurulunuz tarafından büyük bir titizlikle yürütülen bu süreçte kamuoyunun gerçek dışı haber ve yorumlarla yanıltılmaması ve doğru bilgilendirilmesi bakımından yeniden sayım işlemlerinin, sayımların yapıldığı İstanbul ve Ankara'daki sandık başlarından televizyon kanallarımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınla kamuoyuna aktarılmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir.

Kamu yararı ve kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmeyi ilke edinmiş olan kurumumuza, bu yayınların ivedilikle yapabilmesi hususunda gerekli izin verilmesini kurulunuzdan saygılarımızla arz ederim."

YSK'dan cevap geldi

YSK, TRT'nin oy sayım işlemlerini canlı yayınlama konusundaki talebine ilişkin karar aldı.

Canlı yayına izin yok, haber amaçlı görüntü alınabilecek

Talebi kısmen kabul eden YSK, ilgili kararında, sayım işlemlerinin sürdüğü sandıklardan kesintisiz canlı yayın yapılması talebini kabul etmezken, Ankara ve İstanbul'da devam eden sayım işlemlerinden TRT'nin haber amaçlı görüntü almasını kararlaştırdı. 

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 21:55
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. trt
  4. canlı yayın
  5. itiraz
  6. SANDIK
  7. geçersiz oylar
  8. yeniden sayım
  9. SİYASET Haberleri

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  • ......28 dk önce
    Ysk chp kafasına hizmet ediyor
  • Soru yorumSoru yorum32 dk önce
    Şu sayımın canlı yayinlanmasi kimi Neden rahatsız eder. Kimse kusura bakmasın ama Sadece ve sadece vatan hainlerini. Amerikasi avrupasi seçim sonuçları üzerinden vatanına saldırırken buna izin vermemek , neyin nasıl yapıldığını bunların gözüne göZüne sokmamak buna izin vermemek yalnız bu vatana millete ihanet ıcınde olanların alabileceği bir karardir. Okullarda milletin gözü önünde sayılmıyor mu bu oylar. TV de canlı yayınlanması kimi niye rahatsız etsin. Milletin gerçekleri görmesinden mi korkuyorsunuz.
  • YorumcuYorumcu42 dk önce
    Kaydırılan oyların sayısı 95 bin hala geçerdiler sayiliyo...Böyle bir durumda nasıl chp tehdit ediyor. Beyler tehdit edenlerin ak parti ve mhp olması lazım faik ne ayak? Valla binalliyi bu çalmayla bir elesinler dışarı kim çıkacak görecegiz

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