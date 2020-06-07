TRT’den set çalışanlarının sağlığını koruyacak kurallar

Kamu yayıncılığı göreviyle, koronavirüs salgınının yayılımını yavaşlatma çalışmalarına katkı sağlamak için dizi setlerine ara veren ilk kanal olan TRT, “Setler ve Kurgu Stüdyolarında Uygulanacak Önlemler” adı altında yeni kurallargetirdi. Dizi ve sinema sektöründeki normalleşme süreci için yapımcıların uygulamak zorunda olacağı bu kurallar, set ve stüdyo çalışanlarının sağlığını güvence altına almış olacak. Alınan kurallarla birlikte TRT’nin ilgiyle takip edilen dizilerinden Payitaht Abdülhamidve Şampiyon önümüzdeki günlerde yeni bölüm çekimlerine başlayacak.

Setler ve stüdyolarda alınacak tedbirlerde her detay düşünüldü

Setler ve kurgu stüdyolarında alınması gereken ve TRT tarafından her detayı düşünülerek karara bağlanan kurallar yeni normalleşme süreciyle birlikte hayata geçecek. Buna görealınan önlemler arasında öne çıkanlar şu şekilde;

Setlerde ambulans ve sağlık çalışanı ile ateş ölçerlerle yeterli sayıda dezenfektan ve maske bulundurulacak.Çalışanların her gün vücut ısıları ölçülecek.

Sete 24 saat kala tüm çalışanların sağlıklarının yerinde olup olmadığı teyit edilecek.

Yurtdışından gelen kişilerin en az 14 gün çekimlere gelmemesi sağlanacak.

Set alanında ve ulaşım araçlarında sosyal mesafe kurallarına uyulacak.

Çekim alanında ekiplerin ve oyuncuların korunaklı bir şekilde sosyal mesafe kurallarına uygun bekleyebilecekleri bir alan oluşturulacak.

Setlerde ve ulaşım esnasında, kamera önünde olunmadığı sürece maske takılması zorunlu tutulacak.

Riskli gruplar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların çalıştırılmamasına özen gösterilecek. Bu gruplar içerisinde yer alan oyuncuların sahneleri ve çalışma saatleri mümkün olduğu kadar azaltılacak.

Her oyuncuya özel ayrı makyaj malzemesi kullanılacak

Yemekler paket şeklinde hazırlanacak.Yiyecek ve içecek malzemeleri tek kullanımlık olacak. Çay, kahve, yemek aralarında kişiler arasında sosyal mesafe kuralları uygulanacak.

Ortak kullanımda olan çay/kahve makineleri kullanılmayacak, çay/kahve servisi belirli aralıklarla sette görevlendirilecek personel tarafından gerçekleştirilecek.

Her oyuncuya ayrı makyaj kiti ve saç ekipmanları kullanılacak.

Saç yapımı için kullanılan ekipmanların mümkün olduğu kadar tek kullanımlık olmasına dikkat edilecek, tek kullanımlık olmayan ekipmanlar ise düzenli olarak dezenfekte edilecek.

Dezenfekte işlemleri had safhada olacak