TRT’den “Saraybosna Film Festivali” çıkarması

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür-sanat merkezi haline getirmek amacıyla organize edilen Saraybosna Film Festivali’nin bu yıl 26’ncısı 14-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Bu yılki festivalde TRT’nin yapımcılığını üstlendiği 1, ortak yapımcısı olduğu 2 film yer alacak.

Festival TRT’nin “Odaklan Babaanne” filmi ile açılacak

26. Saraybosna Film Festivali’nin açılış filmi, Bosnalı yönetmen PjerŽalica’nın yönettiği TRT yapımı “Odaklan Babaanne” olacak. Saraybosna Film Kenti projesi kapsamında gerçekleştirilen TRT yapımı filmin senaryosu, Doğu Avrupa ve Balkanlar’ın en önemli yönetmenlerinin yer aldığı 20 başvuru arasından seçildi. Böylelikle Saraybosna’nın Film Kenti projesi kapsamında TRT’nin yapımcısı olduğu ikinci Bosna filmi olarak kayıtlara geçti.

Bosna Hersek, Hırvatistanlı, Karadağlı ve Sırbistanlı ünlü oyuncuların yer aldığı film,Žalica’nın üçüncü uzun metrajlı filmi. “Odaklan Babaanne” filminin hikayesi 1992 Nisan’ında, Bosna Savaşı’nın ilk zamanlarında geçiyor. Yugoslavya’nın farklı yerlerinden gelen aile üyeleri, Saraybosna’da, ölüm döşeğindeki annelerinin evinde bir araya gelirler. Ve miras üzerinden entrika, komplo ve hile dolu hem trajik hem de komik bir tartışma başlar.

SFF’nin ana yarışmasındaki tek Türk film,TRT ortak yapımı "Mavzer"

SFF’de “Saraybosna’nın Kalbi” ödülü için yarışacak 8 film açıklandı. Finalistler arasındaki tek Türk filmi olan TRT ortak yapımı “Mavzer” aynı zamanda dünya prömiyerini Saraybosna’da gerçekleştirecek. Festivalin ana yarışması olan 16 bin Euro ödüllü “Saraybosna’nın Kalbi En İyi Film Ödülü” için yarışacak TRT ortak yapımı “Mavzer” haricindeki diğer 7 filmden 3’ü dünya prömiyerini, 1’i Avrupa prömiyerini, 3’ü ise bölge prömiyerini ağustos ayında Saraybosna’da yapacak.

Fatih Özcan’ın ilk uzun metrajlı filmi olan “Mavzer” Orta Anadolu’da bir dağ köyünde geçiyor. Film, koyunlarını kurtlardan korumak için bir mavzer satın almaya çalışan Veysi’yi, oğlu Mustafa’yı ve miras kavgasına girdiği kardeşini takip eder. Veysi’nin kardeşi ile girdiği miras kavgasında eşi ve yavrusu Veysi tarafından öldürülen erkek kurt da yerini alır.

12 Punto finalisti “Bir Tutam Karanfil”,SFF’nin Ortak Yapım Marketi’nde

2019 yılında ilki gerçekleşen “12 Punto TRT Senaryo Günleri”nde TRT Ortak Yapım Ödülü almaya hak kazanan, yönetmenliğini Bekir Bülbül’ün, prodüktörlüğünü Halil Kardaş’ın yaptığı “Bir Tutam Karanfil” isimli film projesi, Saraybosna Film Festivali’nin Cinelink Ortak Yapım Marketi’ne seçildi.

SFF’nin bu yıl seçilen 16 proje arasında olan “Bir Tutam Karanfil”, yaşlı bir mülteci olan Musa ile küçük torunu Halime’yi takip ediyor. Karısının cenazesini ülkesine götürüp defnetmek isteyen Musa, bırakacak kimsesi olmadığı için torunu Halime’yi de alarak zorlu iklim şartlarında yola koyulur. Savaşın halen hüküm sürdüğü topraklara geri dönmek istemeyen Halime ve özlemini çektiği ülkesine bir an önce kavuşmak arzusuyla yanıp tutuşan Musa… Ve her ikisinin de ortak sevgi bağı olan cenaze… Yolculukları boyunca hayata tutunma çabaları ve bu cenazeyi taşıma gayretleri, aralarındaki buzun zamanla erimesine neden olacak ve birbirlerine daha sıkı bağlanmalarını sağlayacaktır.