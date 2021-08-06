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Spor Trt'den Rıdvan Dilmen açıklaması
Spor

Trt'den Rıdvan Dilmen açıklaması

Son olarak NTV'de yayınlanan %100 futbol programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, TRT Spor'a geçti.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 15:06:00 - 2021-08-06 15:35:10
Trt'den Rıdvan Dilmen açıklaması

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen, uzun süredir NTV'de yayınlanan %100 futbol programında yorumculuk yapıyordu. Dilmen geçen sezonun ortasında futbol yorumculuğunu bıraktığını açıklamıştı.

TRT Spor Genel Müdürü Zahid Sobacı, Rıdvan Dilmen'in gelecek sezondan itibaren TRT Spor'da yorum yapacağını açıkladı.

Sobacı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TRT Spor yeni sezona damga vuracak bir program ile giriyor.

"%100 FUTBOL" artık TRT Spor'da. Futbolculuğu ve yorumculuğuyla bir marka olan Rıdvan Dilmen, gündemi TRT Spor’da belirleyecek.

Futbolun referans programı, devre arası ve maçların bitiminde karşınızda olacak."

Dilmen de "Gelecek sezon TRT Spor ekranlarında sizlerleyim" dedi.

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