TRT’den o provokasyona cevap: Karar bakanlıktan geldi

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın 'Sokağa çıkma yasağını İçişleri Bakanlığı'ndan önce TRT duyurdu' iddiasına TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan'dan yalanlama geldi. Bostan, " Haber, A. Şık'ın iddia ettiği gibi TRT Haber'e 'sızdırılmamıştır.' İçişleri Bakanlığı tarafından basın kuruluşlarına açıklanmıştır" dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, 10 Nisan’da ilan edilen sokağa çıkma yasağını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan önce TRT’nin kamuoyuna duyurduğunu ileri sürmüştü.

TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan, bu iddiayı Twitter hesabından yalanladı. Bostan, yasak kararının kendilerine 21.44’te geldiğini ve son dakika olarak girdiklerini söyledi.

Yahya Bostan’ın açıkaması şöyle:

"TRT ile ilgili komplo teorisi üretmeden önce yapılacak şey basit bir gazetecilikti. Cevap bir telefon kadar uzaktaydı. Haber, A. Şık’ın iddia ettiği gibi TRT Haber’e “sızdırılmamıştır”. İçişleri Bakanlığı tarafından basın kuruluşlarına açıklanmıştır.

İçişleri Bakanlığı basın birimi, söz konusu açıklamayı tüm basın kuruluşlarında çalışan muhabirleri bilgilendirmek için kurduğu whatsapp grubundan saat 21.44’te paylaşmıştır. (İlişikte mesaj ve saat görünmektedir.)

Bunun üzerine diğer haber kanalları gibi TRT Haber de bu önemli gelişmeyi izleyicilerine son dakika ile duyurmuştur. Basitçe söylersek: İçişleri Bakanlığı muhabirlere açıklama göndermiş, sonra TRT Haber bu açıklamayı son dakika ile vermiştir.

Bu basit gerçeğin çarpıtılarak TRT ile ilgili büyük komploların üretilmesi vahimdir."