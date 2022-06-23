TRT'den o diziye final kararı!

TRT'de yayınlanan Kara Tahta dizisinin sevenlerine kötü haber geldi. Dizinin yayınlanacak sön bölüm final yapacağı öğrenildi.

Kanalların bin bir emekle seyirciyle buluşturduğu bazı diziler, kimi zaman beklenen ilgiyi göremiyor ve kısa sürede ekrana veda ediyor. Son olarak, kadrosunda son dönemin popüler isimlerinin yer aldığı bir dizi daha reyting canavarına yenildi.

2021 - 2022 sezonunda başlayıp yaz aylarında da seyirciyle buluşmaya devam etmesi beklenen bir diziden final haberi geldi.

Ekran yolculuğuna büyük bir iddiayla başlayan ve uzun soluklu olacağı tahmin edilen diziden gelen final haberi herkesi şaşırttı.

Miray Daner ve Furkan Andıç'ın başrollerde yer aldığı Kara Tahta dizisi 30 Mart Çarşamba akşamı TRT 1'de ekran yolculuğuna başladı.

Yayın hayatına büyük bir iddiayla başlayan Kara Tahta'nın uzun soluklu olması bekleniyordu ancak dizi seyirciden ilgi görmedi. Reytinglerde hedeflenen başarıyı göremeyen diziden final kararı geldi.

Hatta bu durumu Miray Daner de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile doğruladı. Daner yaptığı açıklamada, "Dizinin final yapacağı doğru ancak güzel bir finalle bitirmek istediğimiz için final kararı ötelendi" demişti.

Kara Tahta dizisi bu akşam 10. bölümüyle TRT 1'de olacak.

Kara Tahta dizisinin sevilen oyuncularından Miray Daner, dizide canlandırdığı 'Irmak' karakteri ile büyük beğeni topladı. Dizideki performansının ardından gündeme gelen Miray Daner'in hayatı ve daha önce yer aldığı diziler araştırılmaya başladı.