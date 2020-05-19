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Medya

TRT'den açıklama: Personel hakkında işlem başlatıldı

TRT Haber'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, arka fona “19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı” olarak yazıldı. Hatanın ardından TRT'den yapılan açıklamaya göre; grafiği yayınlayan personel hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 21:43:00 -
TRT'den açıklama: Personel hakkında işlem başlatıldı

TRT Haber’de Oya Eren’in sunumu ile ekrana gelen “Dün Bugün” programında, milli bayramlar karıştırılarak arka fona “19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı” yazıldı.

Anons sonrası araya giren VTR’de yaptığı hatayı fark eden reji ekibi, hemen durumu düzeltti.

TRT'den hataya ilişkin açıklama yapıldı. Hatalı grafiği ekrana yansıtan personel hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Personel hakkında işlem başlatıldı"

"TRT Haber kanalımızda yayınlanan bülten esnasında stüdyo görselinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yerine Cumhuriyet Bayramı ifadesi yer almıştır. Hatalı grafiğin ekrana yansımasına neden olan personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Özür diler, kamuoyuna saygı ile duyururuz"

 

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