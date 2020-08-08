TRT’de hafta sonu belgesel festivali yaşanacak

TRT Belgesel, hafta sonu seyircisine belgesel şöleni yaşatacak. “Eşyanın Serüveni”, “Bir Dünya Yaşam” ile “İzler ve Çizgiler” yapımları yeni bölümleriyle ekranlara gelecek.

“Eşyanın Serüveni”nde peş peşe iki yeni bölüm

Nesnelerin tarihsel önemine odaklanarak ortaya çıkış süreçlerini, ilk kullanım alanlarını ve günümüze kadar geçirdiği değişimleri eğlenceli deneylerle ele alan “Eşyanın Serüveni” belgeseli 8 Ağustos Cumartesi saat 20.00’de 5. ve 6. bölümleriyle izleyiciyle buluşacak.

İki yeni bölümü birden ekrana geleceği belgesel, bu hafta çakmağın hikâyesini ve nasıl çalıştığını, bir sıcak hava balonunun üretim aşamalarını, ütünün tarihsel süreç içerisinde gösterdiği değişimleri ve tişörtlerin Türk Sanayicileri tarafından gerçekleştirilen üretim aşamalarını ele alacak.

“Bir Dünya Yaşam” Meksika’da

İnsan hikâyelerini sevgi ve aile ile bütünleştiren, hayatta kalmanın farklı yollarını, yaşam kavgasını, yoksulluk gibi konularıyla harmanlayarak irdeleyen “Bir Dünya Yaşam” belgeseli, dünyadaki yaşam mücadelesinin hem ne kadar zor hem de ne kadar güzel olduğunu gözler önüne seriyor.

Belgesel yeni bölümünde, Escaramuza oyunlarına katılacak;Aztek atlarının görkemine şahit olacak. EscaramuzaCharreria, Meksika rodeosunun dallarından biri. Meksika’da atlarla yapılan 10 oyun var ve bu oyunlardan sadece Escaramuza oyunlarında kadınlar yer alıyor. Hayvancılıkla ilgili geleneklerden ortaya çıkanEscaramuza’nın kökenleri 16. yüzyıla dayanıyor. En küçüğü 9, en büyüğü 45 yaşında olan sekiz kadının hikayesi, oyunun incelikleri ve yüzyıllar öncesine dayanan gelenekler, 8 Ağustos Cumartesi saat 21.00’de

“Bir Dünya Yaşam”belgeselinin yeni bölümünde ekrana gelecek.

“İzler ve Çizgiler” Ürdün’de

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) yurt dışında farklı ülkelerde yaptığı çalışmaları sıra dışı bir şekilde anlatan TRT Belgesel'in yeni yapımı "İzler ve Çizgiler" yeni bölümüyle 9 Ağustos Pazar saat 22.30’da izleyiciyle buluşacak.

Belgesel yeni bölümünde, iki grafiti sanatçısıyla birlikte Ürdün’e yol alıyor. Ekip, Osmanlı döneminde Abdülhamid Han tarafından gerçekleştirilen Hicaz Demiryolları’nı ziyaret ediyor;Amman’daki şehir hayatını, kültürünü ve tarihi alanlarını gözlemliyor.Grafiti sanatçıları, TİKA tarafından kazandırılan eserleri ve Birinci Dünya savaşında şehit düşen 300 askerimizin mezarlarının bulunduğu Türk Şehitliği’ni ziyaret ediyor.İstanbul’a dönüşte ise grafiti sanatçıları izlenimlerini çizgilerine taşıyor.