TRT'de görevi sona eren İbrahim Eren veda etti

TRT'de yapılan yönetim değişikliğinin ardından Genel Müdürlük görevi son bulan İbrahim Eren, ilk açıklamasını Twitter hesabı üzerinden yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteği için şükranlarını sunan İbrahim Eren, çalışma arkadaşlarına teşekkür edip yeni yönetime başarılar diledi.

4 yıllık görev sona erdi

İbrahim Eren, şunları söyledi:

“10 Temmuz 2017 tarihinde 4 yıllığına atandığım TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğü görevimin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Görev sürem boyunca desteklerini her zaman hissettiğim ve bize güvenip bu görevi layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum.

Köklü bir geçmişi olan TRT’nin son 8 yılında genel müdür yardımcısı ve genel müdür olarak görev aldım.

"Güzel günlerimiz de oldu"

Çalışma arkadaşlarımla birlikte bu süre zarfında birlikte çok çalıştık, çok şey paylaştık. Güzel günlerimiz de oldu, üzüldüğümüz günlerimiz de. Yaptıklarımızı destekleyenler de oldu eleştirenler de.

Destekleyenler, yapılan işlerin arkasındaki çabayı takdir edenler, heyecanımızı paylaşanlar sayesinde motive olduk, tazelendik. Farklı görüşlerini iletenler sayesinde de eksiklerimizi gidermeye gayret ettik ve hep daha iyisi için çalıştık.

Bizi destekleyenlere de eleştirenlere de teşekkür ediyorum. Başarılarımız bir ekip çalışmasının sonucuydu. Uluslararası etki ve dijitalleşme vizyonumuza katkı sunan, hayallerimize ortak olan tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bir özel teşekkürüm de beni her anlamda fedakârca, koşulsuz destekleyen sevgili eşime ve biricik çocuklarıma, desteklerini ve dualarını hiçbir zaman esirgemeyen anneme, babama ve kardeşlerime… Sevgi ve saygılarımla”

"Bu size son postam"

İbraim Eren, TRT çalışanlarına da e-mail gönderip ayrıca veda etti.

Eren, gönderdiği e-mailde şu ifadeleri kullandı;

“Kıymetli arkadaşlarım, TRT Genel Müdürü olarak bu size son e-postam. 2013 yılı Temmuz ayında başlayan yolculuğumuz, görev süremin dolması nedeniyle sona erdi. Köklü bir geçmişi olan TRT’nin son 8 yılında genel müdür yardımcısı ve genel müdür olarak görev aldım. Sizin gibi değerli isimlerle kamu yayıncılığına hizmet etmek benim için ömrümün sonuna kadar gurur vesilesi olacak.

Kamu yayıncılığı bilinciyle bu süre zarfında birlikte çok çalıştık, çok şey paylaştık. Güzel günlerimiz de oldu, üzüldüğümüz günler de.

‘Özü Sözü İnsan’ anlayışımızla TRT’yi uluslararası bir marka haline getirebilmek için çok emek sarf ettik. Hamdolsun bu emeklerimiz de zayi olmadı. Dizilerimiz, belgesellerimiz, ortak yapımcısı olduğumuz filmler dünyanın dört bir yanında teveccüh gördü, ödüller aldı. Başarılarımız bir ekip çalışmasının sonucuydu.

Uluslararası etki ve dijitalleşme vizyonumuza katkı sunan, hayallerimize ortak olan tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Bir özel teşekkürüm de beni her anlamda fedakârca, koşulsuz destekleyen sevgili eşime ve biricik çocuklarıma, desteklerini ve dualarını hiçbir zaman esirgemeyen anneme, babama ve kardeşlerime…

TRT’deki görevim sona erse de muhabbetimiz bakî kalsın isterim. Hoşça kalın, Allah’a emanet olun”.