TRT'de ekrana gelecek Kıbrıs Ada Kışı dizisinin ismi değiştirildi

Kıbrıs’ın 1963 - 1974 yılları arasını konu alan "Kıbrıs: Ada Kışı" dizisinin ismi değiştirildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kıbrıs Ada Kışı dizisinin yeni adı, Bir Zamanlar Kıbrıs oldu.

Mart ayında TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlaması planlanan dizi merakla bekleniyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın çekimleri özellikle pandemi süreci nedeni ile zorlu koşullar altında devam ediyor.

Dizideki ana karakterler ve oyuncuların yanı sıra, büyük bir emekle yürütülen projenin perde arkasında yüzlerce kişi görev alıyor.

Her bir sahnesinin hazırlıkları önceden belirlenen mekanlarda saatlerce bazen de günlerce sürerken, TRT1 ekranlarında gösterime girecek olan ve TMC Film Yapım A.Ş.’nin yapımcılığını üstlendiği Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi KKTC'NİN 1963-1974 yıllarını konu alan ilk dizi projesi olarak izleyiciye sunulacak.

Ahmet Kural, Pelin Karahan ve Serkan Çayoğlu’nun başrollerini paylaştığı dizide, bazı ses sanatçıları olan Kadir Karlos ve Ercan Seymen de rol alacak.