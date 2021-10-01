TRT'de ayrılık: Sosyal medyadan açıkladı
TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan, 4 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
TRT’de bugün üst düzey bir ayrılık yaşandı. TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan, 4 yıldır sürdürdüğü görevine veda etti.
Kanalla yollarının ayrıldığını Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyuran Yahya Bostan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"4 yıldır sürdürdüğüm TRT Haber Kanal Koordinatörlüğü görevimin sonuna geldim. Çok sevdiğim mesleğimi, gazeteciliği farklı kulvarlarda sürdürmeye devam edeceğim."