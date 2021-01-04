TRT1'in Benim Adım Melek dizisinde hayranların yüreği ağzına geldi

TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşmakta olan Benim Adım Melek dizisinin şimdiye kadar 46 bölümü yayınlandı.

Çarşamba akşamlarının sevilen yapımlarından olan dizide Nehir Erdoğan, Kutsi ve Mehmet Çevik başrollerde bulunuyor. Dram ağırlıklı yapımda Melek karakterinin başına gelen kalmadı.

Kanser hastalığı ile büyük bir savaş vermekte olan Melek’in Halil ile çıktığı evlilik yolculuğunda babasından aldığı onay sonrasında mutluluğu yüzüne yansımıştı.

Benim Adım Melek dizisinin 47. bölüm fragmanlarına yansıyan bu durum, yeni bölümün umut dolu olacağına işaret ediyordu.

Ancak senaristler yine yaptı yapacaklarını… Melek ile Halil’in mutlu bir gün geçirmesini bile istemeyen bir senaryo grubu var ve yine hüzün izleyicilerin üzerine çökecek.

Melek ile Halil, babalarından evlilik için onay alacak ama Melek mutluluğunu doya doya yaşayamadan bir anda yere kapaklanacak.

İzleyiciler Melek’in durumuna çok üzüldü. Melek’in durumu hiç iyi değil. Bütün umutlar tükendi. Yapılacak bir şey yok. Melek’i kurtaracak tek bir şey var o da ilik nakli… Ancak çaresizlik yüzlere yansıdı.

TRT1 dizisinde yine yürek yakan anlara şahit olacaksınız. Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümü 6 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanacak.