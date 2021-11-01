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Medya TRT1, izleyiciyi ekran başına toplamaya devam ediyor! Teşkilat'tan bir başarı daha
Medya

TRT1, izleyiciyi ekran başına toplamaya devam ediyor! Teşkilat'tan bir başarı daha

Geçen sezon bütün bölümlerde iki haneli rakamlara ulaşan, Pazar akşamlarının merakla beklenen TRT1 dizisi Teşkilat, bu sezon da iki haneli reytinglere ulaşmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 16:26:00 -
TRT1, izleyiciyi ekran başına toplamaya devam ediyor! Teşkilat'tan bir başarı daha

2021-2022 sezonunda TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı geçen hafta iki haneli reyting oranına ulaşmıştı.

Geçen sezon bütün bölümlerde iki haneli rakamlara ulaşan, Pazar akşamlarının merakla beklenen TRT1 dizisi Teşkilat da, bu sezon iki haneli reytinglere ulaşmayı başardı.

Teşkilat, 31 Ekim’de (dün) yayınlanan 20. bölümü ile ABC1 kategorisinde iki haneli oranlara çıktı.

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Tuncer Salman, Ezgi Şenler ve Nihat Altınkaya’nın başrollerinde oynadığı dizinin bu başarısı oldukça manalı. Teşkilat, tüm kategorilerde zirvede yer almayı bir kez daha başardı.

Teşkilat'ın 21. bölümü de 7 Kasım pazar akşamı saat 20.00’de sevenleriyle buluşacak.

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