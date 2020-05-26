  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

TRT, Yeşilköy Acil Durum Hastanesi'nin yapım hikayesinin belgeselini çekti

Belgesel, yakında TRT ekranlarında yayımlanacak

Yeniakit Publisher
2020-05-26 12:23:05 -
TRT, Yeşilköy Acil Durum Hastanesi'nin yapım hikayesinin belgeselini çekti

İSTANBUL (AA) - Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yapım hikayesini konu alan belgesel, TRT Belgesel'de yayımlanacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, tamamı yoğun bakımda geçen ve dünyanın ilk Kovid-19 belgesel serisi olma özelliğine sahip Hastane İstanbul Korona belgeselini geçen haftalarda ekrana getiren TRT, ses getirecek bir yapımı daha izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla doğal afet ve pandemi alanlarında kullanılmak üzere 184 bin metrekare alan üzerine temelleri atılan, 1008 yatak kapasiteli Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi 31 Mayıs'ta hizmete açılacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen hastanenin temelinden açılışına yapımı 45 gün planlanan ve tüm bu aşamalarını gece gündüz kayıt altına alan TRT Belgesel, hastanenin yapım hikayesini özel röportaj ve görüntülerle yakında ekrana getirecek.

- Çalışmalar TRT Belgesel tarafından kayıt altında

Çekimlerin 8 Nisan'da başladığı belgeselde; 3 aktüel, 3 aksiyon, 1 hava kamerası kullanıldı. İnşaatın tüm aşamalarının izleyiciye kesintisiz aktarılması amacıyla toplamda 7 kameraman 2 vardiya şeklinde 7/24 çekim yaptı.

İnşaat süreci boyunca çalışmalarda yer alan TRT Belgesel çekim ekibi, salgına karşı tedbirleri de en üst seviyede tuttu. Çekimleri maskeyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştiren ekiplerin periyodik olarak vücut ısıları ölçüldü.

70 bin metrekare kapalı alana sahip ve her odası yoğun bakıma dönüştürülebilecek hastanenin yapımını anlatacak belgesel, üst düzey güvenlik önlemlerini, vücut ısısını ölçen hasta odalarını, özel basınçlı hava sızdırmaz yoğun bakım odalarını, hassas filtre sistemini ve misafirhanelerini de ilk kez ekranlara yansıtacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı