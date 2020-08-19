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Medya TRT WorldForum “Dijital Tartışmalar”da Bu Akşamİnsani Yardım Konuşulacak
Medya

TRT WorldForum “Dijital Tartışmalar”da Bu Akşamİnsani Yardım Konuşulacak

TRT World Forum tarafındandüzenlenen “Dijital Tartışmalar” programı bu akşam “Kriz Döneminde İnsani Yardım” konulu oturumunda dört önemli konuğu ağırlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 18:40:00 -
TRT WorldForum “Dijital Tartışmalar”da Bu Akşamİnsani Yardım Konuşulacak

Dünyanın çeşitli bölgelerinde gerçekleşen doğal afetler ve savaslar sonucundayasanan krizler insani yardımın önemini gün geçtikce daha da çok ortaya çıkarıyor. TRT World Forum tarafından her haftagerçekleştirilen “Dijital Tartışmalar” programının bu akşamki konusu ise “Kriz Döneminde İnsani Yardım” olacak.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Manchester Üniversitesi Küresel Sağlık ve İnsani İşler Profesörü Mukesh Kapila, Ürdünlü ilk kadın yönetmen, aynı zamanda BM Kadınları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Savunucusu Ghada Saba ve The New Humanitarian Genel Yayın Yönetmeni Josephine Schmidt bu akşamki “Dijital Tartışmalar” programında dünyanın karşı karşıya olduğu büyük insani krizleri, koronavirüs öncesinde ve sırasında insani yardım çalışmalarının zorluklarını, insani yardımın geleceğini, Türk Kızılayı'nın bu krizlere tepkilerini ve özellikle Ortadoğu'da çatışma ve insani kriz yaşayan kadınların durumunu ele alacak.

“Kriz Döneminde İnsani Yardım” konulu oturum bu aksamsaat 20.00'den itibaren TRT World Forum’un Youtube, Twitter ve Facebook hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

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