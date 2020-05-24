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Medya

TRT World Citizen’ın 3. Kısa Film Yarışması’na başvurular devam ediyor

TRT’nin 2017 yılında “Pozitif Değişime İlham Olmak” sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk girişimi olan “TRT World Citizen Kısa Film Yarışması’nın bu yıl üçüncüsü düzenleniyor.10 Mart'ta başlayan "İnsanlık Sınır Tanımaz" temalı yarışmanın başvuruları 15 Eylül 2020 tarihine kadar devam edecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 19:24:00 -
TRT World Citizen’ın 3. Kısa Film Yarışması’na başvurular devam ediyor

TRT World Citizen Kısa Film Yarışması birbirinden zorlu güncel insani meselelerin özgün ve yapıcı birer vizyon ile ele alındığı bir platform sunuyor. Her bir kısa film ile insani meselelere dair yeni bakış açıları ifade edilirken; yerleşik değer ölçüleri sorgulanıyor ve alternatif algı modelleri kurgulanıyor. Bu bağlamda izleyiciyle duygusal bağ kuran, meselelerin farklı boyutlarıyla içine çeken ve kendi tavırlarını sorgulamalarını sağlayan filmler de ödüllendiriliyor.  

Bu yılın teması: “İnsanlık Sınır Tanımaz“

Bu yılın teması “İnsanlık Sınır Tanımaz“(DignityWithoutBorders) olarak belirlenirken, göçmen toplulukların kendilerine yeni bir hayat kurma doğrultusunda ihtiyaç duydukları maddi ve manevi kaynaklara erişimi konusunda uluslararası kamuoyunun üzerine düşen insani ve hukuki sorumluluklarının hatırlatılması hedefleniyor.

Toplam Ödül 10 Bin Dolar

Toplam ödülün 10.000 dolar olduğu yarışma her yıl olduğu gibi bu yıl da Kasım ayında İstanbul’da düzenlenecek TRT World Citizen Ödül Töreni’nde kazanan yarışmacılara ödülleri verilecek.

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