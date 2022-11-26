“TRT World Citizen Ödülleri” Sahiplerini Buldu

TRT’nin en önemli sosyal sorumluluk girişimleri arasında olan ve 2017 yılında “pozitif değişime ilham olmak” ilkesiyle yola çıkan “TRT World Citizen Ödülleri”, 2020 ve 2021 yılı kazananları dün akşam düzenlenen gecede sahiplerini buldu. Toplumlarına küresel ölçekte büyük katkı sağlamış isimlere beş farklı kategoride verilen “TRT World Citizen Ödülleri”, bireylerin hikayelerini dünyaya duyurmalarına ve pozitif değişime ilham olmalarına katkı sağlıyor.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen ödül törenine TRT Yönetimi ile kültür, sanat, medya ve akademi camiasından önemli isimler katıldı.

TRT Genel Müdürü Sobacı: “Ödül sahiplerinin hikayelerini dünyaya duyuracağız”

Ödül töreninde konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Sözün ve eylemin uyumu, samimiyetin en büyük göstergesidir. Ve bugün dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu şey, işte bu samimiyettir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘daha adil bir dünya mümkün’ çağrısı ve ortaya koyduğu samimi reçete, 8 milyara ulaşan dünya nüfusunun tamamına açılan bir adalet ve imkân kapısıdır,” ifadelerini kullandı.

TRT World Citizen Ödülleri’nin “pozitif değişime ilham olmak” gayesi ile yola çıktığını belirten Sobacı, “Özverili çabalarıyla, fedakarlıklarıyla, elini taşın altına koyabilme cesaretleriyle beşerin varlığını anlamlı kılan ödül sahiplerinin hikayelerini dünyaya duyuracağız. Bunu kamu yayıncılığının en güzel sorumluluğu olarak görüyoruz.Nitekim, TRT World Citizen yalnızca bu ödüllere ev sahipliği yapmıyor. İnsanlığa faydalı olma gayesi taşıyan herkesin dahil olabileceği sosyal bir platform olarak, yıl boyunca iletişimin tüm alanlarında etkin çalışmalar yürütüyor. Bu bağlamda, Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak bizler de 'özü sözü insan' mottomuzdan hareketle sesi duyulmayanların sesi olmayı bir görev kabul ediyoruz.Gayemiz de gayretimiz de iyiliğin zırhını daha çok insana ulaştırabilmektir,” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kazananlara ödülleri takdim edildi.

2021 "İletişimci Ödülü"nü Eman Askar'a takdim eden sanatçı Orhan Gencebay, TRT'yi böyle bir etkinlik düzenlediği için tebrik ederek, "Bu ödülleri veren TRT'mizi kutluyorum. TRT'miz Türkiye'mizde en büyük görevini harika yaparken artık dünyaya taştı. Dünyayla zaten ilgileniyordu ama bundan sonra görüyorum ki TRT’miz her konuda dünyayla ilgili çalışma yapacak," diye konuştu.