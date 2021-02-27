TRT Teşkilat dizisi oyuncuları | Teşkilat dizisi izle
Teşkilat dizisi oyuncuları | TRT 1 yeni dizisi Teşkilat’ı ekranlara getirmeye hazırlanıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın deneyimlerinin anlatıldığı dizide kimlerin oynadığı ise merak konusu. Teşkilat dizisinde kimler oynuyor? Teşkilat dizisi ne zaman?
Teşkilat dizisi için geri sayım başladı. TRT’nin merakla beklenen MİT’in dünyasını ekranlara getirecek olan dizinin ilk fragmanı yayımlandı. Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Teşkilat, 7 Mart 2021 Pazar günü TRT 1’de izleyiciyle buluşacak. Peki, Teşkilat dizisinde kimler oynuyor?
TRT Teşkilat dizisi oyuncuları | Teşkilat dizisi izle
Her Pazar TRT 1 ekranlarına gelecek olan Teşkilat dizisinin kadrosunda önemli oyuncular bulunuyor. İşte, Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosu:
- Çağlar Ertuğrul
- Deniz Baysal Yurtçu
- Mesut Akusta
- Ezgi Eyüboğlu
- Ezgi Şenler
- Mehmet Usta
- Tuncer Salman
- Nihat Altınkaya
- Serdar Yeğin
MİT nedir?
MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı isminin kısaltılmış yazımıdır. MİT; Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı'na bağlı resmî istihbarat örgütüdür. 1965 yılında Millî Emniyet Hizmeti yerine kurulan, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine ve millî gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan gelecek mevcut ve muhtemel tehditler hakkında bilgi toplamak, önlem almak ve gerekli durumlarda ilgili makamları uyarmakla görevli bir teşkilattır.