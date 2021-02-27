Teşkilat dizisi için geri sayım başladı. TRT’nin merakla beklenen MİT’in dünyasını ekranlara getirecek olan dizinin ilk fragmanı yayımlandı. Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Teşkilat, 7 Mart 2021 Pazar günü TRT 1’de izleyiciyle buluşacak. Peki, Teşkilat dizisinde kimler oynuyor?

TRT Teşkilat dizisi oyuncuları | Teşkilat dizisi izle

Her Pazar TRT 1 ekranlarına gelecek olan Teşkilat dizisinin kadrosunda önemli oyuncular bulunuyor. İşte, Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosu:

Çağlar Ertuğrul

Deniz Baysal Yurtçu

Mesut Akusta

Ezgi Eyüboğlu

Ezgi Şenler

Mehmet Usta

Tuncer Salman

Nihat Altınkaya

Serdar Yeğin

MİT nedir?

MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı isminin kısaltılmış yazımıdır. MİT; Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı'na bağlı resmî istihbarat örgütüdür. 1965 yılında Millî Emniyet Hizmeti yerine kurulan, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine ve millî gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan gelecek mevcut ve muhtemel tehditler hakkında bilgi toplamak, önlem almak ve gerekli durumlarda ilgili makamları uyarmakla görevli bir teşkilattır.