TRT saat verdi! Heyecanlandıran Diriliş Ertuğrul açıklaması

Geçtiğimiz sezon Çarşamba günlerine damgasını vuran ve reytingleri alt üst eden Diriliş Ertuğrul yeni sezon tarihi henüz belli olmamıştı.

Bugün TRT1'in Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre saat 21.00'da hangi gün ve hangi tarihte yayınlanacağı açıklanacak.