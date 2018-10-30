TRT saat verdi! Heyecanlandıran Diriliş Ertuğrul açıklaması
Geçtiğimiz sezon Çarşamba günleri yayınlanan TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un bu sezon hangi tarih ve hangi saatte yayınlanacağı bu akşam belli olacak.30 Ekim 2018 Salı 16:14
Geçtiğimiz sezon Çarşamba günlerine damgasını vuran ve reytingleri alt üst eden Diriliş Ertuğrul yeni sezon tarihi henüz belli olmamıştı.
Bugün TRT1'in Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre saat 21.00'da hangi gün ve hangi tarihte yayınlanacağı açıklanacak.
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