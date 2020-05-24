TRT Rusça yayın hayatına giriş yaptı

TRT’nin uluslararası yayın ağı güçlenerek büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda TRT Deutsch’u yayına alan TRT, Almanca’nın ardından bu kez ise TRT Rusça haber portalının yayın hayatını başlattı.

Yurt içinde 83 milyon vatandaşa Türkçe ve Kürtçe, Balkanlardan Orta Asya’ya uzanan kültür coğrafyamızda bulunan yaklaşık 250 milyon kişiye Azerbaycan Türkçesi, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe ve Türkmence ile ulaşan TRT, yayın dillerini artırarak daha geniş coğrafyalara uzanmaya devam ediyor.

TRT World ve TRT Arapça ile çok daha geniş bir alana yayılan haber ağı, geçtiğimiz aylarda açılan TRT Deutsch’un ardından bu kez ise TRT Rusça ile yeni ufuklara uzanıyor.

Rusça konuşulan ülkelerde doğru bilgiye ve doğru habere erişim imkânı sağlamasının yanı sıra dezenformasyon ve manipülasyon ile mücadelede etkin bir rol üstlenecek olan TRT Rusça, Türkiye’yi de doğrudan ilgilendiren Suriye, Libya, Kafkasya, Orta Asya ve Rusya’daki gelişmeleri yakından takip edecek.

TRT Rusça’nın, haber sitesinin yanı sıra YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, VK ve Telegram üzerinden okuyucularına ulaşacağı bildirildi.