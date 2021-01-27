TRT personel alımına nasıl başvurabilirim? TRT KPSS şartsız personel alımına nasıl başvurabilirim?
KPSS sınavına giremeyenler ya da sınavdan yeterli derece alamayanlar internette KPSS şartı olmayan iş ilanlarını araştırmakta. TRT, KPSS şartı olmadan personel alımı yapacağına dair ilan yayınladı. Peki, TRT’nin KPSS şartsız personel alımına nasıl başvurabilirim? TRT personel alım kadro dağılımı nelerdir?
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından KPSS şartı olmadan yeni personel alım ilanları yayımlandı.
TRT iş başvuruları başladı mı?
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından yayımlanan personel alım ilanında adayların https://kariyer.trt.net.tr/ilan/site.aspx adresi üzerinden başvuru yapacağı bildirildi.
TRT personel alımı kadro dağılımı nelerdir?
Organizasyon Tasarımı ve Süreç Yönetimi Kıdemli Uzmanı
Grafiker
Output Producer
Senior Promo Producer
Head of Brand & Marketing
Digital Producer - Fast News
Craft Editor
SENIOR GAME DEVELOPER
SENIOR BACKEND DEVELOPER
Head of Design Studio
Sports Producer
Kıdemli Türkiye Araştırmaları Uzmanı - Senior Researcher
Scheduler
Speaker Coordinator
Event Coordinator
Deputy Researcher
Interview Producer
Senior Promo Video Editor
Senior Producer - English
Visual Brand Officer – English
Visual Brand Officer – Arabic
Senior Visual Brand Officer
Planning Producer
Senior Planning Producer
Copy Editor – Arabic
Copy Editor - English
Senior Arabic Officer
Senior Arabic Officer
Script QC Assistant
Script QC Lead
Head of Publicity & Communications
Localization QC Coordinator
Localization Project Manager
Head of Distribution
Head of Partnerships
TRT personel alımı genel başvuru şartlar nelerdir?
TRT tarafından yayımlanan personel alımı genel başvuru şartları şöyle:
-T.C. Vatandaşı olmak.
-18 Yaşından büyük olmak.
-Herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
-Belirtilen alım ilanlarında gerekli ÖZEL şatları sağlamak,