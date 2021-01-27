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Ekonomi TRT personel alımına nasıl başvurabilirim? TRT KPSS şartsız personel alımına nasıl başvurabilirim?
Ekonomi

TRT personel alımına nasıl başvurabilirim? TRT KPSS şartsız personel alımına nasıl başvurabilirim?

KPSS sınavına giremeyenler ya da sınavdan yeterli derece alamayanlar internette KPSS şartı olmayan iş ilanlarını araştırmakta. TRT, KPSS şartı olmadan personel alımı yapacağına dair ilan yayınladı. Peki, TRT’nin KPSS şartsız personel alımına nasıl başvurabilirim? TRT personel alım kadro dağılımı nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-01-27 13:18:00 -
TRT personel alımına nasıl başvurabilirim? TRT KPSS şartsız personel alımına nasıl başvurabilirim?

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından KPSS şartı olmadan yeni personel alım ilanları yayımlandı.

TRT iş başvuruları başladı mı?

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından yayımlanan personel alım ilanında adayların https://kariyer.trt.net.tr/ilan/site.aspx adresi üzerinden başvuru yapacağı bildirildi.

TRT personel alımı kadro dağılımı nelerdir?

Organizasyon Tasarımı ve Süreç Yönetimi Kıdemli Uzmanı    

Grafiker    

Output Producer    

Senior Promo Producer    

Head of Brand & Marketing    

Digital Producer - Fast News    

Craft Editor

SENIOR GAME DEVELOPER    

SENIOR BACKEND DEVELOPER  

Head of Design Studio   

Sports Producer    

Kıdemli Türkiye Araştırmaları Uzmanı - Senior Researcher    

Scheduler   

Speaker Coordinator    

Event Coordinator    

Deputy Researcher    

Interview Producer    

Senior Promo Video Editor  

Senior Producer - English   

Visual Brand Officer – English    

Visual Brand Officer – Arabic   

Senior Visual Brand Officer  

Planning Producer    

Senior Planning Producer   

Copy Editor – Arabic    

Copy Editor - English    

Senior Arabic Officer

Senior Arabic Officer    

Script QC Assistant    

Script QC Lead    

Head of Publicity & Communications    

Localization QC Coordinator   

Localization Project Manager    

Head of Distribution    

Head of Partnerships    

TRT personel alımı genel başvuru şartlar nelerdir?

TRT tarafından yayımlanan personel alımı genel başvuru şartları şöyle:

-T.C. Vatandaşı olmak.

-18 Yaşından büyük olmak.

-Herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

-Belirtilen alım ilanlarında gerekli ÖZEL şatları sağlamak,

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