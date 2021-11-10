TRT payı alınırken öyle, kaldırılınca böyle! Tanju Özcan ‘kaldır da kaldır’ diyen CHP kafasını özetledi

YENİ AKİT ANKARA

37 yılı aşkındır Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’na (TRT) devamlı ve yeterli gelir kaynağı sağlamak amacıyla, her ay vatandaşlara kesilen elektrik faturasından alınan TRT payının kaldırılmasını Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan aklınca “Asrın müjdesi” ifadeleri ile tiye aldı.

Yıllardır muhalefet temsilcilerinin diline doladığı elektrik faturalarından TRT payının kaldırılması talebi gerçekleşince bu kez de alay etmeye başladılar.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'deki hane sayısı 19 milyon 481 bin 678 olmasını görmezden gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, verdiği örnek fatura ile 150 TL faturadan cebimizde kalacak tutar tam tamına 2,33TL kalmasını küçümsedi.

Oysa sadece hane sayısına bakılınca devletin bu alanda vatandaşa aylık desteği 45 milyon lirayı geçiyor.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Asrın müjdesiyle, Elektrik Faturalarından TRT Payı'nın Kaldırılmasıyla aylık 150 TL faturadan cebimizde kalacak tutar tam tamına 2,33TL. Bu büyük indirimle neler yapılır neler :) Teşekkürler Sn. Cumhurbaşkanım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin…” şeklinde konuştu.