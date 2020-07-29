TRT Ortak Yapımı “QuoVadis, Aida?” Venedik Film Festivali’nde Büyük Ödül İçin Yarışacak

Bu yıl 77’ncisi gerçekleştirilecek Venedik Film Festivali’nin ana yarışması olan Altın Aslan Ödülü için yarışacak 18 film açıklandı. Dünyanın en eski film festivali olan Venedik Bienali’nin

Başkanı RobertoCicutto ve Direktörü Alberto Barbera tarafından açıklanan 18 filmlik seçkideBosnalı yönetmen JasmilaZbanic’in TRT ortak yapımı filmi “QuoVadis, Aida?” da bulunuyor.

Altın Ayı ödüllü yönetmenden TRT ortak Yapımı “QuoVadis, Aida?”

Bosnalı yönetmen JasmilaZbanic’in “QuoVadis, Aida?” filmi Venedik Film Festivali’nin ana yarışmasında yer alıyor. Bosna Hersek, Türkiye, Avusturya, Romanya, Hollanda, Almanya, Polonya, Fransa ve Norveç ortak yapımı olan film 1995’te yaşanan Srebrenitsa katliamını mercek altına alıyor. Filmin hikayesi, Bosna Hersek’in Srebrenitsa kentinde Sırp askerleri tarafından kadınlar ve çocuklar dahil on binlerce Bosnalı’nın öldürüldüğü soykırım günlerinde, Birleşmiş Milletler Üssü’nde geçiyor.

1974’te Saraybosna’da doğan JasmilaZbanic, filmlerinde genellikle Bosna Savaşı’nın, o günlerin tanıkları üzerindeki izlerini, özellikle de kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkisini oldukça güçlü bir sinematik dille anlatıyor.

Usta yönetmen JasmilaZbanic, ilk filmi Grbavica (Esma’nın Sırrı) ile 2006’da düzenlenen 56. Berlin Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü olan Altın Ayı ödülü kazandı. Zbanic o yıl Berlin’de Barış Film Ödülü ve Ekümenik Jüri Ödülü’nü de kazandı.

Venedik Film Festivali jüri başkanı oyuncu CateBlanchett

Ana yarışma jürisinde dünya film endüstrisinin önemli isimleri yer alıyor. Bu yıl Venedik Film Festivali’nin jüri başkanlığını Avusturalyalı oyuncu CateBlanchett yapıyor. Avusturyalı yönetmen ve senarist Veronika Franz, İngiltereli yönetmen ve senarist JoannaHogg, İtalyan yazar NicolaLagioia, Almanya’nın en önemli yönetmenlerinden ChristianPetzold, Romanyalı yönetmen senarist CristiPuiu, Fransa’dan oyuncu LudivineSagnier diğer jüri üyeleri.

Jüri En İyi Film için Altın Aslan, Büyük Jüri Ödülü için Gümüş Aslan, En İyi Yönetmen için Gümüş Aslan, En İyi Erkek ve Kadın Oyuncular için CoppaVolpi ve En İyi Senaryo ödüllerinin yanı sıra, genç oyunculara verilen “MarcelloMostroianni” Özel Jüri Ödülü’ne layık gördüğü isimleri de seçecek.