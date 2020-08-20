TRT Ortak Yapımı “İki Şafak Arasında” İspanya yolcusu

TRT ortak yapımları dünyanın en prestijli film festivallerinde yer almaya devam ediyor.İspanya’nın San Sebastian şehrinde 18-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa’nın en prestijli film festivallerinden 68. San Sebastian Film Festivali’nde TRT ortak yapımı “İki Şafak Arasında” filmi, festivalin Work in Progress Europa bölümünde 5 film arasında büyük ödül için yarışacak.

Türkiye, Fransa ve Romanya ortak yapımı, Selman Nacar’ın yönettiği, Burak Çevik ve DiloyGülün’ün yapımcılığını üstlendiği “İki Şafak Arasında” filmi bugüne dek ulusal ve uluslararası alanda birçok platforma katıldı.Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Fransa’nın ulusal film fonu CNC destekli film, Almanya’da ConnectingCottbus’a katıldı; Romanya’da Transilvania Pitch Stop’ta ödül kazandı.Türkiye’de ise Antalya Film Forum’da TRT Ödülü’nü kazanan “İki Şafak Arasında”, Köprüde Buluşmalar Work in Progress Büyük Ödülü’ne layık görüldü. Filmin dünya prömiyeri 2021’de gerçekleştirilecek.

İki Şafak Arasında ekibi, Eylül ayında dünyanın en önemli film profesyonellerine projelerini sunacak. Toplam 5 filmin seçildiği San Sebastian Film Festivali Work in Progress bölümünde büyük ödülü kazanan projeye 10.000 Euro’nun yanı sıra, filmin altyazı ve DCP kopyası dahil tüm post-prodüksiyon sürecini kapsayan destek ödülü verilecek.

Work in Progress seçkisinde TRT ortak yapımı “İki Şafak Arasında” filminin yanı sıra, Slovenya’dan DarkoSinko’nun Envanter (Inventory), İspanya’dan AlvaroGuerra’nın Kadim Ruh (Ancient Soul), İspanya’dan ArantzaSantesteban’ın 918 Gece (918 Nights) ve Gürcistan’dan LashaTskvitinidze’nin Arazi (Field) projeleri de yer alıyor.