TRT EBA TV ilkokul ortaokul lise ders programı 16 Şubat Salı EBA TV canlı ders saatleri

TRT EBA TV canlı ders ile milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrenciler yarıyıl tatilinin sona ermesile birlikte uzaktan eğitimle ders başı yaptı. Köy okullarının yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte ikinci dönem de başlamış oldu. Milli Eğitim Bakanlığı EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise kanallarında canlı yayınlanan ders saatlerine ilişkin ders programını yayınladı. Peki 16 Şubat Salı ilkokul hangi dersler var? EBA TV 16 Şubat ortaokul canlı dersleri hangileri? TRT EBA TV lise canlı ders saatleri neler? İşte EBA TV ders programı 15-21 Şubat.