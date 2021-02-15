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Eğitim TRT EBA TV ilkokul ortaokul lise ders programı 16 Şubat Salı EBA TV canlı ders saatleri
Eğitim

TRT EBA TV ilkokul ortaokul lise ders programı 16 Şubat Salı EBA TV canlı ders saatleri

TRT EBA TV canlı ders ile milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrenciler yarıyıl tatilinin sona ermesile birlikte uzaktan eğitimle ders başı yaptı. Köy okullarının yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte ikinci dönem de başlamış oldu. Milli Eğitim Bakanlığı EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise kanallarında canlı yayınlanan ders saatlerine ilişkin ders programını yayınladı. Peki 16 Şubat Salı ilkokul hangi dersler var? EBA TV 16 Şubat ortaokul canlı dersleri hangileri? TRT EBA TV lise canlı ders saatleri neler? İşte EBA TV ders programı 15-21 Şubat.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 12:10:00 - 2021-02-15 12:11:25
TRT EBA TV ilkokul ortaokul lise ders programı 16 Şubat Salı EBA TV canlı ders saatleri

TRT EBA TV'de 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem uzaktan eğitim 15 Şubat 2021 Pazartesi günü tekrar başlıyor. EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise kanallarında yayınlanacak olan 15 Şubat 16 Şubat 17 Şubat 18 Şubat 19 Şubat 20 Şubat ve 21 Şubat Ders Programı şu şekilde olacak. İşte EBA TV 15-21 Şubat Ders Programı ilkokul, ortaokul, lise canlı ders saatleri.

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Ortaokul EBA TV canlı ders saatleri EBA TV ders programı

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