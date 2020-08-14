TRT destekli Oscar adayı belgesel, televizyonda ilk kez ekranlara geliyor

Yönetmenliğini Tamara Kotevska ve LjubomirStefanov’un yaptığı 2019 Makedonya yapımı TRT destekli belgesel, televizyonda ilk kez TRT 2’de izleyiciyle buluşuyor. İki dalda Oscar ödüllerine aday gösterilen belgesel, uluslararası prestijli festivallerde de önemli ödüllere layık görüldü.

Başrollerinde HatidzeMuratova, NazifeMuratova ve Hussein Sam’ın yer aldığı "Honeyland" belgeseli, Avrupa'da yabani arı yetiştiriciliğiyle uğraşan son kadın olan 50 yaşındaki Türk kökenli "Hatice" karakteri üzerinden çevre ve doğal kaynakların kullanımını ele alıyor.

Film, ABD'de geçen yıl düzenlenen Sundance Film Festivali'nde "Uluslararası Belgesel Film" dalında Jüri Özel Ödülü alırken, filmin yönetmenleri LjubomirStefanov ile Tamara Kotevska Büyük Jüri Ödülü'ne, görüntü ekibinden FejmiDaut ile Samir Luma da Sinematografi Ödülü'ne layık görüldü.