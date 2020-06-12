TRT Belgesel’den iki farklı mücadele öyküsü

Ses getiren yapımlarıyla Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesini gözler önüne seren TRT Belgesel, bu kez Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki koronavirüse karşı verilen tarihe geçecek mücadeleyi anlatan “Hastane İstanbul Korona” belgeselinin ikinci bölümünü izleyenlerin beğenisine sunuyor.

94 yaşındaki hasta ile 40 günlük bebeğin salgınla mücadelesi

Tamamı yoğun bakımda geçen ve dünyanın ilk pandemiye ilişkin belgesel serisi olma özelliğine sahip “Hastane İstanbul Korona” belgeselinin ikinci bölümünde, Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi’ndeki salgına karşı tarihe geçecek mücadeleye tanık olunacak. 94 yaşındaki hasta ile salgına yakalanan 40 günlük bebeğin virüsle mücadele sürecine şahitlik edilecek belgesel, 13 Haziran Cumartesi saat 21.30’da TRT Belgesel’de.

Somali’deki 7 yaşındaki bir çocuğun hayatta kalma savaşı

New York Cinematography Ödülleri'nde "En İyi Belgesel" ve 7. United States Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görülen TRT Belgesel’in ödüllü yapımı“Nasır ve Diğerleri”; yıllardır iç savaş ve terörle mücadele eden Somali’nin başkenti Mogadişu’da yaşayan bağımlı çocukların öyküsünü ekranlara getiriyor.

7 yaşında annesini kaybeden ve o günden beri sokaklarda yaşayan Nasır, Somali’deki çatışma mağduru gençlerden sadece bir tanesi. Somali Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığının arasında ‘KM4’ olarak adlandırılan protokol yolunda Nasır ve arkadaşlarının bu zorlu yaşamdan çıkış yolunu bulup bulamayacaklarını işleyen belgesel, 12 Haziran Cuma (bugün) 22.00’de TRT Belgesel’de.