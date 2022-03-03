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Medya TRT 1'in yeni dizisi Kara Tahta'nın çekimleri başladı
Medya

TRT 1'in yeni dizisi Kara Tahta'nın çekimleri başladı

TRT 1'in yeni dizisi Kara Tahta'nın çekimleri başladı. Dizi, yakın zamanda TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 16:52:00 -
TRT 1'in yeni dizisi Kara Tahta'nın çekimleri başladı

TRT 1'in yeni dizisi "Kara Tahta", seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Uzun bir hazırlık aşamasının ardından sete çıkan dizi, yakın zamanda TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda aralarında Furkan Andıç, Miray Daner ve Cengiz Bozkurt'un bulunduğu birçok isim yer alıyor.

Dizi ekibi çekimlerinin ilk gününü İstanbul Sirkeci'de tamamladı. Yönetmen koltuğuna Ender Mıhlar'ın oturduğu dizinin senaryosunu Erkan Birgören kaleme aldı.

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