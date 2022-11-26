TRT 1'in yeni dizisi: Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı ilk tanıtımı yayınlandı

Başrollerinde Tolgahan Sayışman'ın yer aldığı yeni dizi Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi yakında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmak için geri sayıma başladı.

TRT ve TRT Dijital'de yeni dizileri ekrana taşımaya devam ediyor. TRT 1 yeni dizi olan Hayreddin, deryalara hükmetmek için yola çıkıyor başlığıyla ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.

İlk tanıtımı videosu yayında izlemek için TIKLAYINIZ

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı ne zaman başlayacak, hangi gün, saat kaçta?

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisinin ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı ve oyuncuları bilgisi tanıtımda verilmedi. İlk fragmanı #BarbarosHayreddinSultanınFermanı gibi bir çok etiketle (hashtag) twitter'da ve sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Tolgahan Sayışman kimdir?

Turgut Tolgahan Sayışman, Türk televizyon, sinema oyuncusu ve model.

Hayatı Kadıköy İntaş Lisesi ve Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 2005 yılında Türkiye'yi temsilen Güney Kore'de gerçekleşen Uluslararası Erkek Güzellik Yarışması, Manhunt International'da dünya birincisi seçildi. Ekoldrama ve Ayla Algan'dan uzun süre oyunculuk eğitimi aldı.

Doğum tarihi: 17 Aralık 1981 (40 yıl yaşında), İstanbul

Eşi: Almeda Abazi (e. 2017)

Tolgahan Sayışman Boyu: 1,87 m

Çocukları: Efehan Sayışman, Alina Sayışman

Kardeşleri: Nil Sayışman

Son dakika haberine göre; TRT tarafından düzenlenen 'TRT World Citizen Ödülleri'nin 2020 ve 2021 yılları kazananları törenle ödüllerini aldı. 2020 "Eğitimci Ödülü" Samuel Isaiah, 2020 "Yılın Dünya Vatandaşı Ödülü" Waheed Arian, 2021 "Gençlik Ödülü" Melati Wijsen-İsabel Wijsen, 2021 ''Yılın Dünya Vatandaşı Ödülü" Hayri Dağlı. Bu arada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, başka bir programı nedeniyle ödül törenine katılamadı.