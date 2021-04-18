TRT 1’in Ramazan’a özel yapımı “Mavera” ekibi diziyi değerlendirdi

TRT’de Ramazan coşkusu yeni dizi Mavera ile taçlanıyor. Ramazan ayı boyunca her gün evlerimize konuk olacak Mavera’nın ilk bölümü bu gece 23.45’te TRT 1’de izleyici ile buluşuyor. İlk bölüm yayını öncesinde Mavera oyuncuları ve dizinin yönetmeni Doğan Ümit Karaca TRT 1 Youtube hesabındacanlı yayında bir araya gelerek diziyi değerlendirdi. Yönetmen Doğan Ümit Karaca, TRT ailesinin destekleri ve ekibin bir araya getirilmesine olanak sağlandığı için teşekkür etti.

Dizinin oyuncu kadrosunda Hâce Ahmet Yesevirolünü üstlenen Korel Cezayirli; “Bir oyuncu için tarihi karakter canlandırmak hem avantajlı hem de dezavantajlıdır. Tarihi bir karakter hakkında bilgi toplanacak kaynak çoktur fakat yaşamış karakter olduğu için herkesin öngörüsü vardır. Bu öngörüyü terazinin bir tarafında tutmak ve yaratıyı dengelemek hassas bir iştir” dedi.

Karaca: “Kısa zamanda önemli kararlar aldık”

Mavera’nın yönetmeni Doğan Ümit Karaca, başka yapımlarda yaşanan hazırlık sürecinin Mavera’da çok kısa sürede tamamlandığının altını çizdi. Karaca, hem teknik hem de akış açısından hazırlık sürecinin çok kısıtlı olmasına rağmen seçilen isimler ile zorlukların aşıldığını açıkladı.

Dizinin hırslı karakteri, Tekke’nin Hocası Mervan’ı canlandıran Ferit Kaya ekip olarak çok önemli kararlara imza attıklarını söyledi: “İyi tarafta olmayan kötülüğü ve hırsına yenik düşen, hırsını önde tutan bir karakterim vardı. Tekkenin hocası ama bir yerde hırsı ve iktidar için halifeyle işbirliği yapıp dinle alakası olmayan işlere girdiklerini görüyoruz.”

“Karakteri ekip ile şekillendirdik”

Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel de dizide canlandırdığı Mahmud karakterinin aslında kurgu bir karakter olduğunu söyledi:

“İlham perisini biz oyuncular yönetmenin yüzünde görüyoruz. Eğer yönetmen inanıyorsa bunu yakalamak zor olmuyor. Öyle bir ekip vardı ki setçisinden çaycısına, ışıkçısından kamera ekibine birbirine kenetlenmiş ekip, müthiş bir uyum ve ahenk yakaladı. Karakter ile ilgili cesaret gösterip konuşma şeklini bulduk hep birlikte kişiyi oluşturduk. Ekip arkadaşlarım eğer desteklemeseydi bu karakter bu hale gelemezdi.”

Mavera’nın diğer yapımların aksine gösterime girmeden 26 bölüm çekildiğini ve gösterime girmeyen bir dizi hakkında izleyici reaksiyonunu ölçemedikleri için zaman zaman zor anlar yaşadıklarını belirten Öngel, “Mavera’yı bir sinema filmi olarak düşündük, reaksiyonu ve beğeniyi yayınlanması ile göreceğiz” dedi.

“Usta ekip sayesinde başarıya ulaştık”

Dizinin Sarı Saltuk karakterine hayat veren Görkem Sevindik de çok keyif aldığı bir projede sonucu görmek için sabırsızlandıklarını söyleyerek karakteri için çok donanımlı bir hazırlık yapamadıklarını ancak usta ekip sayesinde başarıya ulaştıklarını söyledi.

“Dozunda bir iş, abartı yok”

Dizinin Pehlivan Hamza’sı Hasan Küçükçetin’e göre de doğru yönlendirme ve usta ekip sayesinde izleyici farklı bir hikâye izleyecek: “Dizide insanların nasıl bir çamurun içine girdiklerini, Hâce Ahmet ve arkadaşlarının çamurun içinden nasıl çıktıklarını izleyecekler. Dozunda bir iş, bir abartı yok. İzleyiciler her gün hikâyenin devamını merak edecekler” dedi.

Ramazan boyunca her gün saat 23.45’te TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşacak Mavera, kaçıranlar için ise TRT İZLE platformunda olacak.