TRT 1'in Masumlar Apartmanı dizisinin İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılacağı iddia edildi
Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterini oynayan Farah Zeynep Abdullah'ın hastalığı nedeniyle projeden ayrılacağını iddia edildi.
Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın başrollerini paylaştığı TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın başrol oyuncularından Farah Zeynep Abdullah'ın MS hastalığı nedeniyle diziye veda edeceği öne sürüldü.
İnci karakteriyle diziye damga vuran Abdullah, geçtiğimiz günlerde MS (Multipl Skleroz) hastalığı başlangıcı şüphesiyle tetkikler yaptırdığını açıklamıştı.
Farah Zeynep Abdullah'ın hayranlarını üzen bu açıklama sonrası ise, Masumlar Apartmanı'ndan ayrılacağı iddiası, kafaları karıştırdı.
"Hastalık işte geliyor"
Abdullah, MS rahatsızlığına ilişkin "Hastalık işte geliyor" ifadelerini kullanmıştı.