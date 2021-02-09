  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya TRT 1'in Masumlar Apartmanı dizisinin İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılacağı iddia edildi
Medya

TRT 1'in Masumlar Apartmanı dizisinin İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılacağı iddia edildi

Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterini oynayan Farah Zeynep Abdullah'ın hastalığı nedeniyle projeden ayrılacağını iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 14:16:00 - 2021-02-09 14:21:21
TRT 1'in Masumlar Apartmanı dizisinin İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılacağı iddia edildi

Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın başrollerini paylaştığı TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın başrol oyuncularından Farah Zeynep Abdullah'ın MS hastalığı nedeniyle diziye veda edeceği öne sürüldü.

İnci karakteriyle diziye damga vuran Abdullah, geçtiğimiz günlerde MS (Multipl Skleroz) hastalığı başlangıcı şüphesiyle tetkikler yaptırdığını açıklamıştı.

Farah Zeynep Abdullah'ın hayranlarını üzen bu açıklama sonrası ise, Masumlar Apartmanı'ndan ayrılacağı iddiası, kafaları karıştırdı.

"Hastalık işte geliyor"

Abdullah, MS rahatsızlığına ilişkin "Hastalık işte geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu öldürüldüğünü açıklamıştı... O terörist bakın kim çıktı!
Gündem

Bakan Soylu öldürüldüğünü açıklamıştı... O terörist bakın kim çıktı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öldürüldüğünü duyurduğu "Türk Bedrettin" kod adlı İbrahim Şengül isimli teröristin, toplam 24 kişinin şeh..
Elon Musk'ın metresinden 'beynimize çip taktıralım' çağrısı! Dikkat çeken
Dünya

Elon Musk'ın metresinden 'beynimize çip taktıralım' çağrısı! Dikkat çeken "ilahlık" iddiası

Kanadalı şarkıcı Grimes, metresliğini yaptığı Elon Musk'ın nöroteknoloji alanında ürettiği beyin çiplerinden taktırmak istediğini söyledi ve..
ABD tehdit etti: Hafif kafa sallamadan daha farklı yaparız
Dünya

ABD tehdit etti: Hafif kafa sallamadan daha farklı yaparız

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD ile İran arasındaki Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) hakkında yaptığı açıklamaya değinerek, "Bence büyü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay