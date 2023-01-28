TRT 1'in iddialı dizisinde büyük intikam vakti! O tarihe dikkat...

Barış Arduç’un başrolünde yer aldığı, yayınlandığı günden bu yana zirveden düşmeyen Alparslan: Büyük Selçuklu, heyecan dolu yeni bölümüyle 30 Ocak Pazartesi TRT 1’de…

TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan, güçlü senaryosu, başarılı oyuncu kadrosu ve ihtişamlı dekoru ile izleyiciden tam not alan dizisi ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ 30 Ocak Pazartesi günü 44. bölümüyle ekranlara geliyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu, Sultan Alparslan’ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu’yu fetih sürecini izleyiciyle buluşturuyor.

‘Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 30 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 44. bölümünde neler olacak:

Süleyman ile Flora arasında yapılacak evlilikle Selçuklu ve Ani arasında bir sulh sağlanacak ve ortak hareket edilecekti. Kutalmış’ın Surmari’ye yaptığı baskın ve Alexander’ı öldürmesiyle bu işbirliği tehlikeye girdi. Şimdi ne olacak, Grigor oğlunun ölümünün hesabını soracak mı, yoksa işbirliğine devam mı edecek? Kutalmış’ın aldığı Surmari, Alparslan’ın kılıç hakkıydı. Alparslan bu ilhaka razı gelecek mi, yoksa Kutalmış ile Alparslan arasında yeni bir mücadele mi başlayacak?

Ani’ye Bizans imparatoru tarafından gönderilen Leon, Grigor’un hakimiyetinin önüne geçebilecek, imparatorun isteklerini tekfura yaptırabilecek mi? Leon’un gelişiyle Grigor’un Ani ve civar topraklardaki ağırlığı kaybolacak. Grigor buna karşı bir önlem aldı mı?

Yınal’ın ölümü üzerine sakladığı hazinenin peşine hem Kutalmış hem Leon düşecek. Alparslan da böyle büyük bir hazinenin rakiplerinin eline geçmemesi için uğraşacak, fakat ummadığı bir ihanetle karşı karşıya gelecek. Grigor’un yanında yer alan Öke’nin bu hazine üzerindeki planları nedir?

Başındaki Zeren belasına son veren Seferiye Alparslan ve kendi üzerine oynanan oyunlara karşı erinin yanında sarsılmaz bir dağ gibi durmaya devam edecek. Seferiye, Alparslan’a her daim desteğini sürdümeye devam ediyor.

Aksiyon ve gerilim dolu bölümüyle Alparslan: Büyük Selçuklu 30 Ocak Pazartesi TRT 1’de!

“Alparslan: Büyük Selçuklu” 44. bölümüyle 30 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de