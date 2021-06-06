TRT 1’den sürpriz Gönül Dağı kararı! Çok şaşıracaksınız

Geçtiğimiz Cumartesi akşamı 30. Bölüm ile sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara veren rekortmen dizi Gönül Dağı hayranlarını heyecanlandıran gelişmeler var.

Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın başrolünde yer aldığı Gönül Dağı sezon finali ile öyle bir ara verdi ki izleyenler bir an olsun bile diziden gözlerine alamadı diyebiliriz.

Yayınlandığı ilk bölüm ile birlikte 7’den 70’e herkesin bir anda yakından takip ettiği diziler arasında girmeyi başaran Gönül Dağı hayranlarını sürprizlerle dolu gelişmeler bekliyor.

Gönül Dağı son bölüm yine ekranlara damga vurmuş, yine hüzün hakimdi.

Diziseverlerin yakından takip ettiği gibi Gönül Dağı sezon finali Taner’in icatları satması, Dilek’in İstanbul’a gidecek olması, Zahide ile evlenen Zahide’nin evinin Fikret tarafından yakılması gibi unutulmaz sahnelere sahne olmuştu.

Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu ile ilgili şu an için herhangi bir detay ve ipucu bilenmezken ortaya çıkan bir sürpriz ise herkesi çok mutlu etti.

Kurban Bayramına özel bölüm

Gönül Dağı dizisi ekibi Kurban Bayramına özel bir bölüm ile yeni sezon öncesi bir kez daha izleyici karşısına çıkacak. TRT1 ekranlarında tüm kategorilerde reytingleri alt üst eden dizi ile ilgili bu detay ise bir nevi müjde niteliğinde oldu.

Hikayesi ve etkileyici karakterleri ile öne çıkan dizinin reytingleri de beklenenin bile üstünde oldu.

Kurban Bayramı’na özel bölüm ile birlikte yaz ortasında Gönül Dağı dizisi hayranları büyük sürpriz yaşayacak.

Sezon finali öncesi Gönül Dağı dizisinin oyuncularıyla ve set ekibiyle bir araya gelen TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, müjdeyi verdi.

İbrahim Eren yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“Sezon finali öncesi oyuncularımızla ve set ekibimizle bir araya geldik. Bozkırda bir Anadolu masalını anlatmaya devam edeceğiz. Kurban Bayramı’nda da bir sürprizimiz olacak.”